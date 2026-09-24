Alegría Bernardino completa una etapa del Camino de Santiago con movilidad reducida

Alegría Bernardino fue recibida este jueves en la Praza da Quintana tras completar una etapa del Camino acompañada por familiares y personal de su residencia Mónica Arcay Carro

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha recibido este jueves en la Praza da Quintana a Alegría Bernardino, una peregrina con movilidad reducida que realizó una etapa del Camino de Santiago acompañada por familiares, personal de su residencia y de la entidad Ambulancia del Deseo.

Durante el recibimiento, ante la Catedral, la conselleira ha recordado que durante casi dos décadas, Alegría Bernardino se dedicó a acompañar a personas con discapacidad y movilidad reducida para que pudieran peregrinar a Santiago de Compostela.

"Ahora pasó de acompañar a ser acompañada", ha dicho Fabiola García, lo que permite "devolverle una pequeña parte del que ella hizo por los demás".

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La conselleira ha puesto en valor el hecho de que el Camino es "una de las señas de identidad de Galicia" y también "un elemento de inclusión, de integración y de unión", destacando, además, "el importante beneficio emocional" que genera en todas las personas que lo recorren.

La conselleira ha querido agradecer también a la Fundación Valle Sol "por traer a tantas personas mayores que viven en los distintos centros residenciales de Galicia, pero también del resto de España". "Pienso que es un orgullo poder cumplir los deseos de las personas mayores que viven en los distintos centros residenciales de Galicia y también de España", ha apostillado.