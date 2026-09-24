Abastos 2.0, O Gato Negro, La Tita, Orella, A Maceta y A Tasquiña de San Pedro protagonizan en Santiago el programa 'Tapeo Español'

Imagen del programa grabado en Santiago Canal Cocina

Canal Cocina estrena el lunes 28 de septiembre, a las 20.30 horas, el episodio de ‘Tapeo Español’ dedicado a Santiago de Compostela, en el que Julius Bienert recorre algunas de las barras y tabernas de la capital gallega para descubrir una cultura gastronómica estrechamente ligada al producto local, la tradición y el carácter de una ciudad marcada también por el Camino de Santiago.

El recorrido comenzará junto a una de las entradas del Camino a la ciudad, acompañado por Jorge Gaitán, antes de trasladarse al Mercado de Abastos, donde Julius visitará Abastos 2.0 para acercarse a una propuesta que pone el producto gallego en el centro.

Algunos de los platos preparados para 'Tapeo Español' de Canal Cocina en su paso por Santiago Canal Cocina

Algunos de los platos preparados para 'Tapeo Español' de Canal Cocina en su paso por Santiago Canal Cocina

La ruta continuará en O Gato Negro, una de las tabernas con más tradición de la ciudad, donde el ribeiro y las empanadas marineras serán protagonistas. Después llegará el turno de La Tita, conocida especialmente por su tortilla de patatas, uno de los bocados más populares de sus barras.

Algunos de los platos preparados para 'Tapeo Español' de Canal Cocina en su paso por Santiago Canal Cocina

Julius visitará también Orella, con su característica oreja, antes de conocer propuestas más contemporáneas como la de A Maceta. El recorrido se completará en A Tasquiña de San Pedro, acercándose de nuevo al tapeo tradicional compostelano.

A través de estas paradas, el episodio muestra diferentes formas de entender el tapeo en Santiago de Compostela, desde las tabernas de toda la vida hasta espacios que reinterpretan la gastronomía gallega, con el producto local como denominador común y con los taberneros como parte esencial de la identidad gastronómica de la ciudad.

A lo largo de 13 episodios, Julius Bienert viaja por algunas de las ciudades con mayor tradición de tapeo para probar sus bocados imprescindibles y conocer las historias de los taberneros que los hacen posibles. Desde el universo de los pintxos vascos hasta la generosidad de las tapas de Granada, pasando por el ambiente de El Tubo de Zaragoza, la mítica calle Laurel de Logroño o las barras con más solera de Sevilla, ‘Tapeo Español’ muestra que no existe una única manera de entender el tapeo.

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El viaje llevará a Julius por Vitoria-Gasteiz, Granada, San Sebastián, Logroño, Sevilla, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Oviedo, Santiago de Compostela, Valencia y León. Trece destinos y más de 80 bares que permiten recorrer buena parte de la geografía española a través de su cocina en miniatura y descubrir desde establecimientos históricos hasta barras que están renovando esta tradición con propuestas más contemporáneas.

Pero ‘Tapeo Español’ no es solo un recorrido gastronómico. La serie pone también el foco en quienes están al otro lado de la barra: los taberneros, sus historias y la forma en la que mantienen vivas recetas y establecimientos que forman parte de la identidad de cada ciudad. Tradición y vanguardia conviven así en un viaje que reivindica el producto local y una manera muy nuestra de entender la gastronomía: compartir, descubrir y disfrutar alrededor de una barra.