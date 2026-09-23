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Santiago de Compostela

La Xunta asegura que los fondos para Santiago y A Coruña se destinarán a ambas ciudades

María Martínez Allegue niega que el Gobierno gallego haya planteado trasladar los más de cinco millones a otros municipios

Agencias
23/09/2026 17:00
La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante la jornada sobre vivienda celebrada en la Cidade da Cultura
A Coruña y Santiago están declaradas zonas de mercado residencial tensionado y figuran entre las ciudades a las que corresponden los fondos estatales adicionales
Xunta/Archivo
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La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha negado que la Xunta se haya planteado en algún momento destinar a otros municipios los algo más de cinco millones de euros de fondos anunciados para A Coruña y Santiago por parte del Gobierno central, como urbes declaradas mercado tensionado.

En línea con lo expuesto ya por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda -- que manifestó que el Ejecutivo gallego los emplearía para promover vivienda pública en ambas ciudades, pero descartando la petición planteada de gestión propia de los fondos estatales por parte de A Coruña y Santiago --, la conselleira ha insistido en la postura autonómica.

Y es que frente a lo indicado por la regidora herculina, Inés Rey, que ha vuelto a pedir esa gestión y ha incidido en la existencia de mecanismos legales, la conselleira de Vivenda ha calificado de "falso" que la Xunta se plantee destinar ese dinero "a otros ayuntamientos distintos a los de A Coruña o Santiago".

"Dijimos que estamos en contra de esa financiación adicional discriminatoria y exclusiva para ayuntamientos que apliquen políticas intervencionistas, que se han demostrado ineficaces", ha señalado sobre la declaración de mercado tensionado y en unas declaraciones en las que ha asegurado que si en julio de 2025 se formalizaron en la ciudad herculina "730 contratos de alquiler" en el mismo mes de este año fueron "346".

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"Ese dinero, de venir, será empleado en políticas públicas activas de vivienda en A Coruña y Santiago", ha aseverado a preguntas de los periodistas sobre los fondos estatales y las críticas sobre la postura autonómica por parte de la regidora herculina.

Y es que Allegue ha indicado no entender "el nerviosismo" de la alcaldesa de A Coruña y la de Santiago. "Estamos invirtiendo", ha recalcado para subrayar que la Xunta está "en contra de discriminar a ayuntamientos" y para añadir que "ya alertó de lo insuficiente de los fondos", en alusión a los estatales.

Esto mismo lo han planteado desde la Consellería en un escrito remitido al Ministerio de Vivienda, en el que se asegura que con los fondos adicionales para A Coruña y Santiago "parece que se opta solo por premiar a quien aplica una concreta medida". Con todo, se ofrece colaboración tras precisar la presentación de alegaciones al Real Decreto del Gobierno central que recoge los citados fondos.

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