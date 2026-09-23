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Santiago de Compostela

Santiago parará el suministro de agua si el vertido del Tambre supone un riesgo para la captación

Sanmartín reclama a Augas de Galicia información puntual para anticipar las decisiones sobre el abastecimiento

Agencias
23/09/2026 17:30
El Concello de Santiago mantiene el seguimiento del vertido de Tordoia ante su llegada al río Tambre y sus posibles efectos sobre la captación de agua
El Concello de Santiago mantiene el seguimiento del vertido de Tordoia ante su llegada al río Tambre y sus posibles efectos sobre la captación de agua
Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha asegurado este miércoles que el ayuntamiento "parará el suministro a los depósitos e informará a la ciudadanía" ante "cualquier parámetro que implique algún tipo de riesgo" para la captación de agua del Tambre derivado del vertido de Tordoia.

Así lo ha dicho tras participar esta mañana en una reunión del Comité Municipal de Coordinación que realiza "un seguimiento exhaustivo" del avance de este vertido originado en Tordoia pero que ya ha alcanzado el río Tambre. La intención es "tener previstos todos los escenarios posibles y anticipar las decisiones que sean necesarias".

El vertido de Tordoia se encuentra a algo más de dos kilómetros del Tambre y a unos 16 kilómetros adicionales de la captación de la ETAP de Santiago

Santiago pide a la Xunta más barreras y limpieza ante los niveles de amonio del vertido de Tordoia

Más información

Para ello, ha dicho Sanmartín, el ayuntamiento "reitera de aguas de Galicia la solicitud de información completa y puntual" para "poder contar con margen de maniobra a hora de tomar decisiones sobre el abastecimiento de agua". "Son decisiones estas que afectan al conjunto de los vecinos de Santiago e incluso a vecinos de O Milladoiro", ha precisado.

Las medidas de contención y eliminación del vertido que se realizaron hasta el momento "tuvieron efectos positivos", ha asegurado la regidora, "pero no han impedido que llegase" este martes al río Tambre, con "unos niveles de contaminación superiores a los que pueden entrar en la ETAP". "Esta situación pone en evidencia las previsiones de Aguas de Galicia e incluso de la conselleira de Medio Ambiente, quien garantizó hace una semana que el vertido no llegaría a Santiago", ha criticado Goretti Sanmartín.

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