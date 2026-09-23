Santiago acolle catro relatorios sobre memoria, exilio e cultura durante o franquismo
As sesións abordarán a represión contra o artista Francisco Miguel, a actividade editorial de Luis Seoane, os sons do espazo público e a vestimenta na posguerra
Dende hoxe ata outubro vai ter lugar na Facultade de Xeografía e Historia da universidade compostelá un ciclo de encontros e conferencias que van abordar o impacto da Guerra Civil nas artes e na cultura visual de Galicia. Aproveitando o 90 aniversario do inicio da guerra, diversos especialistas se achegarán a este tema, intentando amosar unha panorámica ampla e actualizada sobre o tema.
Rosario Sarmiento e Mª Luisa Sobrino tratarán do impacto da guerra nas artes plásticas, amosando prácticas de resistencia como os álbumes de guerra de Castelao e Arturo Souto, e adaptación forzosa á nova realidade dalgunhas artistas mulleres. Francisco Prado Vilar falará da desarticulación de institucións culturais galegas no franquismo e de procesos de apropiación do patrimonio durante a ditadura, centrándose no caso dos profetas Ezequiel e Xeremías do Mestre Mateo.
Carmela Galego e Carlos L. Bernárdez presentarán un caso dramático: o do artista Francisco Miguel, asasinado polos sublevados e a súa dona Syra Alonso. Eva Moreda indagará en como en vilas e aldeas o espazo público se foi redefinido con elementos musicais e sonoros: as bandas de música, por exemplo, ou o son das campás. Pablo García falará da actividade editorial no exilio de Luis Seoane, e de como publicacións como 'Galicia Emigrante' se converteron en ferramentas de resistencia cultural e política ao novo contexto. Finalmente, Uxía Otero González propón un entrecruzamento entre xénero, moda e cultura material, achegándose á costura e as prácticas do vestir nun contexto de racionamento e austeridade.
As conferencias están organizadas por Paula González Castro e Miguel Anxo Rodríguez, do Departamento de Historia da Arte da USC. Van ter lugar os mércores ás 19.00 horas na aula 8 da facultade, entre o 23 de setembro e o 28 de outubro, e a entrada é libre.