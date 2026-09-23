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Santiago de Compostela

A Real Filharmonía e a Banda Municipal de Santiago unen música e ciencia no quinto aniversario de Sensoxenoma

O concerto celebrarase este venres no Auditorio de Galicia e contará coa participación de 200 persoas voluntarias para o estudo

Redacción Santiago
23/09/2026 18:01
Sensoxenoma26 celebrarase este venres 25 de setembro ás 19.30 horas no Auditorio de Galicia de Santiago
Sensoxenoma26 celebrarase este venres 25 de setembro ás 19.30 horas no Auditorio de Galicia de Santiago
Concello de Santiago
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A Real Filharmonía de Galicia e a Banda Municipal de Música de Santiago volverán compartir escenario no marco de Sensoxenoma26, o proxecto que desde hai cinco anos une música, ciencia e cultura. O concerto celebrarase o venres, 25 de setembro, ás 19.30 h, no Auditorio de Galicia, coincidindo co quinto aniversario da iniciativa.

Sensoxenoma nace coa vontade de explorar a relación entre a música e as persoas a través da “sensoxenómica”, unha disciplina científica emerxente que estuda como os estímulos sensoriais, especialmente a música, poden influír no funcionamento dos nosos xenes. Para iso, o proxecto realiza diferentes experiencias en contornos controlados, como os concertos de Sensoxenoma, nos que se recollen mostras de persoas participantes antes e despois de escoitar música en directo para analizar os cambios que se producen. Detrás desta iniciativa hai un equipo multidisciplinar no que colaboran profesionais de ámbitos como a bioloxía, a xenética, a medicina, as matemáticas e a música, entre outros.

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Nesta quinta edición, o concerto estará dirixido por Roberto Baltar e contará tamén coa participación do recoñecido musicólogo, escritor e xornalista Martín Llade, presentador do programa 'Sinfonía de la Mañana', de Radio Clásica, e Premio Ondas 2026.

Como en edicións anteriores, o concerto contará coa participación de persoas voluntarias que colaborarán no estudo Sensoxenoma. Trátanse de duascentas persoas do público que participarán como doantes de sangue, saliva e bágoas grazas á colaboración con 12 asociacións de pacientes e cos voluntarios que se inscriban a través da web do proxecto. A experiencia desenvolverase ao redor da música en directo e permitirá seguir avanzando nun proxecto que explora a relación entre música, emoción e benestar.

Sensoxenoma26 celebra así o seu quinto aniversario xunto ás institucións e entidades que fan posible esta iniciativa, entre elas a Real Filharmonía de Galicia, a Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, o Concello de Santiago, o Consorcio de Santiago, a Universidade de Santiago de Compostela, o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) e o Auditorio de Galicia.

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