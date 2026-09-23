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Santiago de Compostela

El proyecto de ordenación del entorno del CHUS es declarado de interés autonómico

El DOG destaca su alcance supramunicipal y su papel en la planificación y modernización de las infraestructuras sanitarias de Galicia

Agencias
23/09/2026 16:00
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)
El proyecto afecta al entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, referente sanitario del área de Santiago y Barbanza
Archivo
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge en su publicación de este miércoles la declaración como de interés autonómico el proyecto de ordenación del entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Señalan que concurre tanto el requisito de trascendencia supramunicipal como el de su función "vertebradora y estructurante" del territorio.

El CHUS constituye un equipamiento sanitario estratégico de referencia que presta asistencia especializada al Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, integrada por 46 ayuntamientos y con una población aproximada de 425.000 habitantes. Además, atiende pacientes procedentes de otras áreas sanitarias de Galicia en las especialidades de mayor complejidad.

Asimismo, el proyecto responde a la planificación del Sistema público de salud de Galicia, contribuye a la adaptación de las infraestructuras sanitarias a las necesidades derivadas de la evolución demográfica y del envejecimiento de la población, y refuerza la cohesión territorial y la calidad asistencial mediante la modernización de un equipamiento estratégico para Galicia.

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