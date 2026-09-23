El programa ‘Contigo no Camiño’ realiza más de 8.500 asistencias a peregrinos este verano

El programa ‘Contigo no Camiño’ prestó este verano 2.320 asistencias sanitarias y 6.250 atenciones informativas a peregrinos Xunta

El programa 'Contigo no Camiño', de la Xunta y Cruz Roja, ha realizado este verano, del 13 de julio al 25 de septiembre, un total de 8.570 asistencias sanitarias e informativas a peregrinos.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado por el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha participado este miércoles en la clausura del dispositivo y ha puesto en valor el éxito de la iniciativa que cumple su sexta edición reforzando la protección, el apoyo sanitario y la información en el itinerario jacobeo.

Merelles ha indicado que, desde el inicio del programa en 2021, los equipos de Cruz Roja recorrieron "más de 36.000 kilómetros y atendieron a más de 6.000 asistencias sanitarias".

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En el programa de este año, el servicio amplió de cuatro a siete los equipos de socorristas móviles en bicicleta eléctrica --cuatro en la provincia de A Coruña y tres en la de Lugo--, además de mantener el puesto permanente de primeros auxilios en Portomarín y el albergue de Casa Forte de Lusío (Samos) como centro logístico.

La Xunta ha indicado que, con esta medida operativa, los profesionales y voluntarios recorrieron 8.910 kilómetros, lo que permitió multiplicar las asistencias desde las 2.400 del año pasado hasta las más de 8.000 de este verano. Del balance total de este año, 2.320 fueron atenciones sanitarias --la mayoría de carácter leve-- y 6.250 fueron informativas.