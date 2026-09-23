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Santiago de Compostela

El programa ‘Contigo no Camiño’ realiza más de 8.500 asistencias a peregrinos este verano

El dispositivo de la Xunta y Cruz Roja duplicó las atenciones respecto al año pasado y amplió de cuatro a siete los equipos móviles

Agencias
23/09/2026 16:35
El programa ‘Contigo no Camiño’ prestó este verano 2.320 asistencias sanitarias y 6.250 atenciones informativas a peregrinos
El programa ‘Contigo no Camiño’ prestó este verano 2.320 asistencias sanitarias y 6.250 atenciones informativas a peregrinos
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El programa 'Contigo no Camiño', de la Xunta y Cruz Roja, ha realizado este verano, del 13 de julio al 25 de septiembre, un total de 8.570 asistencias sanitarias e informativas a peregrinos.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañado por el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha participado este miércoles en la clausura del dispositivo y ha puesto en valor el éxito de la iniciativa que cumple su sexta edición reforzando la protección, el apoyo sanitario y la información en el itinerario jacobeo.

Merelles ha indicado que, desde el inicio del programa en 2021, los equipos de Cruz Roja recorrieron "más de 36.000 kilómetros y atendieron a más de 6.000 asistencias sanitarias".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22/10/2024.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al comisario del Xacobeo, Marcos Gómez, (i) y el deán de la catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso, observan la puesta en marcha del Cronómetro Xacobeo que inicia la cuenta atrás para el próximo Año Santo, este martes en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr

O Xacobeo "ponse a cen" días: conta atrás en Santiago para o Ano Santo de 2027

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En el programa de este año, el servicio amplió de cuatro a siete los equipos de socorristas móviles en bicicleta eléctrica --cuatro en la provincia de A Coruña y tres en la de Lugo--, además de mantener el puesto permanente de primeros auxilios en Portomarín y el albergue de Casa Forte de Lusío (Samos) como centro logístico.

La Xunta ha indicado que, con esta medida operativa, los profesionales y voluntarios recorrieron 8.910 kilómetros, lo que permitió multiplicar las asistencias desde las 2.400 del año pasado hasta las más de 8.000 de este verano. Del balance total de este año, 2.320 fueron atenciones sanitarias --la mayoría de carácter leve-- y 6.250 fueron informativas.

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