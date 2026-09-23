‘Noites Alternas’ ofrece cinco semanas de ocio gratuito para la juventud de Santiago

El programa incorpora propuestas de nuevas formas de ocio y creación, pero también actividades vinculadas a la recuperación de técnicas y conocimientos tradicionales Concello de Santiago

‘Noites Alternas’ regresará este otoño a Santiago con cerca de una treintena de actividades gratuitas dirigidas a la juventud, que se desarrollarán durante cinco semanas alternas hasta el 20 de noviembre. La programación incluye propuestas de música, danza, cocina, artes escénicas, patrimonio, videojuegos y distintas disciplinas artísticas.

El programa, organizado por la Concellería de Xuventude y la Asociación Itaca, ha seleccionado las actividades a partir de una convocatoria abierta que recibió más de 75 propuestas. Entre las iniciativas previstas figuran talleres de bordado, maquillaje, macramé, modelado, minicerámica, ex libris y creación de cuadernos de viaje, además de actividades de batucada brasileña, danza oriental y afro, lucha gallega y distintos talleres de cocina.

La programación incorpora también propuestas relacionadas con las nuevas formas de creación y ocio, como videojuegos, rap improvisado, títeres o fotografía experimental mediante revelado solar. A ellas se suman actividades vinculadas a la recuperación de técnicas y conocimientos tradicionales, como la elaboración de jabón artesanal y diferentes trabajos textiles.

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El patrimonio y los espacios de Santiago tendrán asimismo presencia en esta edición, con varios recorridos por la ciudad. Entre ellos habrá rutas por el trazado de la antigua muralla y por el espacio público de la zona vieja, además de un podcast itinerante sobre la relación de la ciudad con las personas creadoras.

Las actividades se repartirán principalmente entre el local de Itaca, el Centro Xove da Almáciga y las Brañas de Andrés. Todas serán gratuitas y las inscripciones se abrirán el lunes de cada semana en la que se celebre la actividad, a través de la página web de Itaca.

‘Noites Alternas’ cumple este año once ediciones. En la décima participaron más de 600 personas en actividades impartidas por 23 colectivos y profesionales.