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Santiago de Compostela

La novela 'Santiago', de Francisco Narla, cierra la Saga Compostela del autor lucense

Efe
23/09/2026 16:46
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23/09/2026.- El escritor Francisco Narla, practica en un taller de cantería tras la presentación de su libro 'Santiago', con el que cierra la saga 'Compostela' tras 'Ultreia' y 'Suseia' hoy miércoles en Santiago de Compostela, EFE/Lavandeira jr
 El escritor Francisco Narla, practica en un taller de cantería tras la presentación de su libro 'Santiago', con el que cierra la saga 'Compostela' tras 'Ultreia' y 'Suseia'
EFE
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El autor lucense Francisco Narla ha presentado esta mañana en Santiago de Compostela su novela 'Santiago', la última de una trilogía que abarca 1.000 años del Camino de Santiago.

Tras 'Ultreia' y 'Suseia', el escritor sitúa su última obra -editada por Istoría- en 1589, cuando las guerras de religión, la peste y los conflictos europeos han vaciado de peregrinos el Camino y convertido la ciudad del Apóstol en un objetivo vulnerable.

La narrativa de 'Santiago' mezcla el escenario político de Felipe II e Isabel I de Inglaterra con una historia personal: la de Balboa Barrabás, ladrón y soldado, que lleva treinta años tratando de escapar de sus errores, y que para salvar a la mujer que ama y evitar una catástrofe deberá hacer lo único que se había prometido no repetir: caminar hacia Santiago.

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En el último volumen de su trilogía, con 576 páginas, Narla construye una aventura donde la defensa de la ciudad, la espiritualidad del Camino y el destino de un hombre se entrelazan. "El objetivo no es solo impedir un ataque, sino preguntarse qué merece ser salvado cuando una época entera parece desmoronarse", considera el autor.

En el acto de presentación celebrado esta mañana en el Auditorio del Museo de las Peregrinaciones, ha reconocido haber iniciado "un peregrinaje muy largo, muy duro", y que "llegado el momento comprendí que esta trilogía, estos mil años de historia del Camino", son la "auténtica forja de Europa".

Desde la editorial Istoria, del Grupo Planeta y especializada en novela histórica, se ha destacado que en la última novela de la trilogía de Francisco Narla "se equilibran la calidad literaria y el gusto por el lenguaje con la acción y la aventura".

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