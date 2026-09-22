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Santiago de Compostela

Santiago acoge este martes y miércoles el II Simposio Europeo sobre Aporofobia

Expertos nacionales e internacionales analizarán en la USC cómo prevenir y combatir la discriminación hacia las personas en situación de pobreza

Agencias
22/09/2026 15:30
O encontro combina relatorios e mesas de debate con profesionais de Galicia e Portugal para analizar a relación bidireccional entre vulnerabilidade social e saúde mental
La Universidad de Santiago de Compostela acogerá los días 23 y 24 de septiembre el II Simposio Europeo sobre Aporofobia
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La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con EAPN Galicia, organiza los días 23 y 24 de septiembre el II Simposio Europeo sobre Aporofobia, un encuentro que reunirá en la Universidad de Santiago de Compostela a expertos del ámbito nacional e internacional para analizar y avanzar en la prevención y erradicación de la aporofobia.

Durante dos jornadas, los participantes abordarán cómo combatir y prevenir la discriminación por razón de aporofobia, es decir, la discriminación que sufren las personas por encontrarse en situación de pobreza.

Además, el simposio pondrá el foco en "la necesidad de desarrollar herramientas legislativas y mecanismos de prevención a nivel supranacional para la protección y reparación frente a esta vulneración de derechos", según ha informado la EAPN en un comunicado.

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El encuentro contará con la participación de personas expertas de diferentes ámbitos
El encuentro contará con la participación de personas expertas de diferentes ámbitos

El encuentro contará con la participación de personas expertas de diferentes ámbitos, entre ellas, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Elena Díaz Galán; el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar; y la autoridad independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, María Teresa Verdugo.

Según afirma la EAPN, España se ha situado como "país referente" en la lucha contra la aporofobia, al reconocerla expresamente como circunstancia de discriminación en el Código Penal. Sin embargo, advierte de que esta forma de rechazo hacia las personas en situación de pobreza "continúa siendo poco conocida y reconocida socialmente, lo que dificulta su identificación y denuncia".

A esta realidad se suma, según avisa, "la falta de un marco común a nivel europeo para prevenir, identificar, perseguir y reparar las situaciones de aporofobia". Por ello, con este simposio pretenden contribuir a generar conocimiento, intercambio de experiencias y propuestas que permitan avanzar hacia una respuesta "más eficaz" frente a esta forma de discriminación.

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