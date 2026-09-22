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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago abre o prazo para solicitar as axudas de 90.000 euros ás asociacións veciñais

As entidades dispoñen de dez días hábiles para presentar as solicitudes e poderán recibir ata 3.000 euros, ou 5.100 se xestionan equipamentos socioculturais

Redacción Santiago
22/09/2026 17:00
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O Concello de Santiago destina 90.000 euros á convocatoria de subvencións para asociacións veciñais sen ánimo de lucro do municipio
Concello de Santiago
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O Concello de Santiago abriu hoxe martes 22 de setembro o prazo de solicitude de subvencións para asociacións veciñais sen ánimo de lucro, cuxas bases foron publicadas no BOP do día 21.

A contía total destinada a estas axudas é de 90.000 euros, coa finalidade de fomentar e fortalecer o movemento asociativo veciñal da cidade, apoiando a súa capacidade para desenvolver actividades de interese xeral, dinamizar a vida dos barrios e favorecer a participación da veciñanza.

Poderán acollerse á convocatoria todas as asociacións veciñais do municipio de Santiago de Compostela que cumpran os requisitos establecidos nas bases.

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O importe da subvención non poderá superar o 80% do orzamento de gastos detallado no formulario de solicitude. En todo caso, aplicarase o límite máximo de 3.000 euros por solicitude, que se elevará a 5.100 euros cando se trate de entidades veciñais propietarias de equipamentos socioculturais.

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación iniciouse este martes e é de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña.

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Santiago abre o prazo para solicitar as axudas de 90.000 euros ás asociacións veciñais
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