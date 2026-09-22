O Xacobeo "ponse a cen" días: conta atrás en Santiago para o Ano Santo de 2027
No que vai de ano o número de peregrinos que recolleron a 'compostela' supera os 454.000
O Xacobeo "ponse a cen", en concreto a cen días de que se inicie o Ano Santo de 2027. Hao verbalizado o comisario do Xacobeo, Marcos Gómez Román, quen acompañou ao presidente galego, Alfonso Rueda, na activación dun cronómetro na Oficina de Acollida ao Peregrino en Santiago, no que se poderán consultar as xornadas que quedan para o próximo Ano Santo.
Rueda acudiu á Oficina de Acollida ao Peregrino cando quedan xusto 100 días para esta celebración para participar no acto de activación da conta atrás. Nel, ademais Gómez Román, participaron tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, e o deán da Catedral, Manuel Jesús Formoso.
Gómez Román reivindicou que a Xunta leva meses traballando na preparación deste novo Xacobeo que vai ser "un dos acontecementos máis relevantes a nivel europeo" e que supón "unha gran oportunidade para Galicia".
"Este é un acto moi sinxelo, pero moi simbólico", dixo o comisario do Xacobeo, quen fixo fincapé nas "expectativas" que hai ante o próximo ano e reivindicou o labor realizado por parte da Administración autonómica, que continuará en busca de converter a cita do ano próximo "na gran festa de Galicia" e "unha ocasión única".
No mesmo sentido, o deán proclamou que faltan cen días para o momento "no que o mundo enteiro volverá mirar a Galicia" e no que Santiago, a Praza do Obradoiro, converterase "na meta do corazón de millóns de persoas".
"Queda moito por facer", sentenciou, antes de chamar a "abrir o corazón para recibir a miles de persoas que xa están a facer as súas mochilas para facer esta cidade máis universal".
Plan de patrocinios e propostas de programación
No ámbito autonómico, o Goberno autonómico remarca que o seu obxectivo é organizar "unha programación diversa, inclusiva, que chegue a todo o territorio e que se prolongue máis aló do propio 2027".
De feito, no marco do Plan de Patrocinios, xa foron aprobados 128 proxectos que se están organizando ao longo deste ano, como antesala do Xacobeo.
A Xunta recibiu máis de 700 propostas de actos para a programación e, na actualidade, están a se avaliar os eventos que contarán finalmente con apoio para celebrarse no 2027.
En paralelo, a Xunta puxo en marcha unha nova edición do programa 'Ou Teu Xacobeo', mediante o que entidades, profesionais e pemes están a organizar xa outro medio cento de actos vinculados ao Ano Santo e, no mes de outubro, abrirase unha nova convocatoria de axudas para os eventos de 2027.
Ademais, o Goberno autonómico avanza nos contratos de patrocinio con empresas da comunidade --após formalizar a colaboración con Fillos de Rivera, Leite Río ou Vegalsa-Eroski-- e ultima os detalles para presentar a campaña institucional.
Máis de 454.000 peregrinos recolleron a "Compostela"
A Xunta activa a conta atrás para o Xacobeo 2027 nun momento no que Galicia, a través do Camiño de Santiago, segue atraendo a miles de visitantes. Os últimos datos indican que o número de peregrinos que recolleron a 'compostela' no que vai de ano supera os 454.000.
A eles hai que sumar os que fan etapas da ruta xacobea pero sen recoller este recoñecemento.
De feito, a información que mostran os sensores instalados en diferentes puntos do Camiño elevan o número de peregrinos deste ano até os 736.000.