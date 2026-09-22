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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Dálle Xogo crece en Santiago con tres días de xogos de mesa, torneos e actividades

O festival celebrará a súa segunda edición do 25 ao 27 de setembro en Área Central, con máis de cen mesas de xogo, editoriais, autores e propostas para diferentes idades

Adriana Quesada
Adriana Quesada
22/09/2026 17:30
O encontro desenvolverase en Área Central e contará coa presenza de editoriais e distribuidoras
O encontro desenvolverase en Área Central e contará coa presenza de editoriais e distribuidoras
Concello de Santiago
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Santiago acollerá do 25 ao 27 de setembro a segunda edición de Dálle Xogo, un festival dedicado aos xogos de mesa que este ano amplía a súa programación con tres días de actividades e máis dun cento de mesas nas que o público poderá probar novidades, participar en torneos e compartir partidas.

O encontro desenvolverase en Área Central e contará coa presenza de editoriais e distribuidoras como Oldteddys, Mercurio, Asmodee, Rocket Lemon Games, Átomo Games, Brain Picnic, Hello Fun, Diset, NSV, Empydea Games, Upple Games, Numeriu, Magic Box, Piensa en Competencias ou Rey Mono.

A programación incluirá torneos para diferentes idades e niveis, demostracións, charlas, firmas e encontros con autores e ilustradores. Entre as propostas figuran competicións de xogos como Pelusas ou Hitster.

Entre as persoas convidadas estarán a escritora Ledicia Costas, que presentará o universo de 'Poquelandia' a través do xogo; o ilustrador Jorge Tabanera, coñecido como Gatotonto, e Nuria Vita, investigadora especializada no ámbito dos xogos de mesa. 

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Xogo máis alá do lecer

O festival incorpora este ano actividades destinadas a abordar os xogos de mesa desde perspectivas relacionadas coa saúde, a educación e a socialización. Un dos principais encontros será a mesa redonda 'Máis aló do lecer: o poder dos xogos de mesa no ámbito da saúde', na que participarán representantes de Agadea, Dano Cerebral Santiago e Laura Adela para analizar diferentes aplicacións do xogo relacionadas coa saúde, as adiccións e as drogodependencias.

A dimensión social e inclusiva tamén terá presenza no programa. Fundación Down Compostela contará cun espazo propio de xogo aberto ao público, mentres que Vermislab achegará un espazo dedicado aos xogos Maker.

O festival está impulsado coa colaboración da Concellaría de Xuventude do Concello de Santiago. A organización destaca que a primeira edición reuniu máis de 5.000 visitantes, unha cifra que este ano pretende consolidar cun programa máis amplo.

Todas as actividades serán libres e gratuítas ata completar aforo, aínda que algunhas requiren inscrición previa a través da web do festival.

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