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Santiago de Compostela

Carlos Toural Bran asume o decanato da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC

O novo equipo decanal aposta pola participación, o diálogo e a adaptación do centro aos cambios do ecosistema mediático

Redacción Santiago
22/09/2026 18:30
Carlos Toural Bran tomou posesión este martes como novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC nun acto presidido pola reitora Rosa M. Crujeiras
Carlos Toural Bran tomou posesión este martes como novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC nun acto presidido pola reitora Rosa M. Crujeiras
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O profesor Carlos Toural Bran asumiu este martes 22 a dirección do decanato da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC coa mente posta na continuidade, renovación e adaptación aos cambios que está experimentando o ecosistema mediático. Para o novo decano do centro “recibimos un legado e a nosa responsabilidade é transformalo e facelo avanzar”, dixo en referencia ao traballo dos equipos decanais anteriores e, de maneira particular, ao da decana saínte, a profesora Ana Isabel Rodríguez

Nun acto institucional presidido pola reitora Rosa M. Crujeiras, o profesor Toural puxo o foco nas persoas xa que o equipo que el lidera apostará por reforzar a participación, o diálogo, a transparencia e a confianza dentro da comunidade universitaria. “Unha Facultade é, sobre todo, a comunidade que a fai posible”, afirmou. Esta nova etapa, continuou, baséase en tres verbos: “coidar, transformar e construír”. Coidar, as persoas, o legado e aquilo que funciona; transformar, aquilo que xa non responde ás necesidades do presente; e construír, novas formas de aprender, colaborar e relacionarse coa sociedade.

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Pola súa parte, a reitora debullou os valores de Ciencias da Comunicación no relativo ao pulo investigador, á solidez do seu programa de prácticas, á intensidade da súa vida académica e á planificación que fixo posible o relevo xeracional no centro. Rosa M. Crujeiras definiu a Facultade como “un centro sólido, esixente e con moita vida”. A reitora salientou a dimensión práctica dos estudos impartidos xa que aquí, explicou, “o coñecemento non se transmite unicamente desde unha tarima: ensáiase, grávase, edítase, publícase e emítese. Aquí apréndese facendo”.

Novo equipo

Acompañarán a Carlos Toural Bran á fronte do decanato de Ciencias da Comunicación os vicedecanos Sara Pérez Seijo e Ángel Antonio Vizoso García, e Roi Méndez Fernández como secretario da Facultade. 

A profesora Ana Isabel Rodríguez expresou no seu discurso de despedida a gratitude e a débeda para sempre con todas as persoas que a acompañaron durante os últimos catro anos e fixeron posible “conservar o legado que recollín e avanzar nos desafíos que se nos presentaron”. Para a decana saínte “toda esta complicidade da nosa Comunidade fixo posible que poidamos dicir cun orgullo compartido que avanzamos e que cumprimos co que foi o noso obxectivo común deste período: obter a reacreditación institucional do noso centro, o que vimos de lograr para os vindeiros seis anos”.

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