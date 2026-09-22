Carlos Toural Bran asume o decanato da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC
O novo equipo decanal aposta pola participación, o diálogo e a adaptación do centro aos cambios do ecosistema mediático
O profesor Carlos Toural Bran asumiu este martes 22 a dirección do decanato da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC coa mente posta na continuidade, renovación e adaptación aos cambios que está experimentando o ecosistema mediático. Para o novo decano do centro “recibimos un legado e a nosa responsabilidade é transformalo e facelo avanzar”, dixo en referencia ao traballo dos equipos decanais anteriores e, de maneira particular, ao da decana saínte, a profesora Ana Isabel Rodríguez.
Nun acto institucional presidido pola reitora Rosa M. Crujeiras, o profesor Toural puxo o foco nas persoas xa que o equipo que el lidera apostará por reforzar a participación, o diálogo, a transparencia e a confianza dentro da comunidade universitaria. “Unha Facultade é, sobre todo, a comunidade que a fai posible”, afirmou. Esta nova etapa, continuou, baséase en tres verbos: “coidar, transformar e construír”. Coidar, as persoas, o legado e aquilo que funciona; transformar, aquilo que xa non responde ás necesidades do presente; e construír, novas formas de aprender, colaborar e relacionarse coa sociedade.
Pola súa parte, a reitora debullou os valores de Ciencias da Comunicación no relativo ao pulo investigador, á solidez do seu programa de prácticas, á intensidade da súa vida académica e á planificación que fixo posible o relevo xeracional no centro. Rosa M. Crujeiras definiu a Facultade como “un centro sólido, esixente e con moita vida”. A reitora salientou a dimensión práctica dos estudos impartidos xa que aquí, explicou, “o coñecemento non se transmite unicamente desde unha tarima: ensáiase, grávase, edítase, publícase e emítese. Aquí apréndese facendo”.
Novo equipo
Acompañarán a Carlos Toural Bran á fronte do decanato de Ciencias da Comunicación os vicedecanos Sara Pérez Seijo e Ángel Antonio Vizoso García, e Roi Méndez Fernández como secretario da Facultade.
A profesora Ana Isabel Rodríguez expresou no seu discurso de despedida a gratitude e a débeda para sempre con todas as persoas que a acompañaron durante os últimos catro anos e fixeron posible “conservar o legado que recollín e avanzar nos desafíos que se nos presentaron”. Para a decana saínte “toda esta complicidade da nosa Comunidade fixo posible que poidamos dicir cun orgullo compartido que avanzamos e que cumprimos co que foi o noso obxectivo común deste período: obter a reacreditación institucional do noso centro, o que vimos de lograr para os vindeiros seis anos”.