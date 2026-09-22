Bandalux inaugura en Santiago a súa nova sede central coincidindo co seu 40 aniversario

Bandalux inaugurou o seu novo edificio corporativo no polígono da Sionlla, onde sitúa a súa sede central Concello de Santiago

Bandalux ha inaugurado oficialmente su nueva sede central en el polígono de A Sionlla, en Santiago de Compostela, coincidiendo con el 40 aniversario de la empresa. El acto reunió este martes a representantes de la Xunta y del Concello de Santiago, además de la dirección y trabajadores de la compañía.

La empresa familiar, especializada en soluciones para el control y aprovechamiento de la luz, cuenta actualmente con más de 600 trabajadores y comercializa sus productos en más de 80 países. Sus productos disponen además del sello Galicia Calidade.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó durante la inauguración el papel de la empresa familiar en el tejido productivo gallego y señaló que la trayectoria de Bandalux demuestra la capacidad de compañías nacidas en Galicia para crecer y competir en mercados internacionales.

Rueda felicitó a la familia García y al equipo de la empresa por sus cuatro décadas de actividad y por la decisión de trasladar su sede central a Santiago. También defendió el papel de las administraciones a la hora de facilitar la actividad empresarial y acompañar el crecimiento de las compañías.

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Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, puso el foco en la llegada de la sede central a la ciudad como una oportunidad para incrementar la actividad económica y generar vínculos con el tejido local. En este sentido, destacó la capacidad de Compostela para acoger empresas con proyección internacional y señaló el conocimiento generado por la USC como uno de los activos de la ciudad. Un edificio centrado en la eficiencia y el confort

Las nuevas instalaciones fueron diseñadas por el arquitecto Mauro Lomba y fueron presentadas durante el acto como un espacio vinculado a los propios ámbitos de trabajo de Bandalux: el control de la luz, el confort térmico y la eficiencia energética.

Rueda destacó el diseño del inmueble y su apuesta por combinar funcionalidad, sostenibilidad y condiciones de trabajo confortables, mientras que Sanmartín incidió en la importancia creciente de la iluminación natural y la eficiencia energética en el diseño de edificios.

La compañía inició su actividad en 1986 y ha mantenido durante estas cuatro décadas su sede en Galicia mientras ampliaba su presencia internacional. La apertura del nuevo edificio en A Sionlla supone ahora la concentración en Santiago de su estructura corporativa.