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Santiago de Compostela

A USC lanza un novo tratamento en liña para deixar de fumar apoiado nunha aplicación

O programa da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos ten unha duración de oito semanas e é gratuíto

Redacción Santiago
21/09/2026 19:00
A Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC ofrece o novo programa para deixar de fumar mediante videochamadas e unha aplicación específica
A Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC ofrece o novo programa para deixar de fumar mediante videochamadas e unha aplicación específica
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Fumar cigarros continúa sendo un grave problema de saúde que fai que cada ano morran prematuramente máis de 52.000 persoas fumadoras en España. Isto significa a morte de 142 persoas cada día que podería evitarse abandonando o consumo de tabaco. O equipo da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC, que dirixe o profesor Elisardo Becoña e coordina a profesora Ana López, ofrece este ano un novo tratamento para deixar de fumar. Para iso, desenvolveu unha nova App que conducirá ás persoas fumadoras ao longo de todo o seu tratamento, dun modo doado e cómodo, para que deixen de fumar.

Moitas das persoas que fuman queren deixar de fumar, pero, ás veces, non saben como facelo ou non atopan o tratamento que se adapte ás súas necesidades”, explican os profesores da USC. Unha das principais vantaxes que ten este novo tratamento para deixar de fumar é que non require presencialidade, xa que se realiza en formato en liña, a través de videochamadas e cunha App desenvolvida especificamente para esta experiencia polo equipo de expertos da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos. Isto facilita que as persoas poidan seguir o tratamento comodamente desde a súa casa, deixando de fumar nun período de oito semanas.

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A intervención que se realiza baséase en técnicas psicolóxicas que mostraron, ao longo dos máis de 40 anos de experiencia cos que conta esta unidade, ser eficaces para deixar de fumar e para o posterior mantemento da abstinencia. Como aspecto adicional, este novo tratamento para deixar de fumar aborda distintos problemas que con frecuencia están asociados ao consumo de tabaco, como son a tensión, o baixo estado de ánimo ou a baixa actividade física.

A elevada eficacia dos tratamentos para deixar de fumar que se levan a cabo nesta Unidade convertérona nun centro de referencia a nivel estatal e internacional para o tratamento do tabaquismo. A iso súmase a alta satisfacción que sempre manifestaron as máis de 17.000 persoas que participaron no tratamento ao longo destes 40 anos. O tratamento que se ofrece é gratuíto ao contar co financiamento do Ministerio de Ciencia e Innovación.

As persoas interesadas en participar no Programa para deixar de fumar poden chamar ao teléfono 881 81 39 39, contactar por correo electrónico (unidad.tabaquismo@usc.es) ou encher o formulario en liña dispoñible na web da Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos. Tamén se pode consultar información do Programa nas páxinas de Facebook e Instagram.

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