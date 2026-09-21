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Santiago de Compostela

The Rapants, Laura Lamontagne y Caamaño&Ameixeiras actuarán en Santiago por Palestina

El concierto solidario ‘AmalxGaza’ se celebrará el 8 de octubre en la Sala Capitol y recaudará fondos para la UNRWA

Agencias
21/09/2026 15:21
The Rapants durante la presentación de ‘Rapants Club’ en el Multiusos Fontes do Sar
a tercera edición de ‘AmalxGaza’ se celebrará el 8 de octubre en la Sala Capitol de Santiago dentro de la Semana de Cine Euroárabe
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La Fundación Araguaney y el Festival Amal organizarán el próximo 8 de octubre en la Sala Capitol de Santiago la tercera edición del concierto soliario con Palestina 'AmalxGaza', enmarcado en la programación de la Semana de Cine Euroárabe y en el que participarán The Rapants, Laura Lamontagne, O Xoán y Caamaño& Ameixeiras.

Tal y como ha explicado la Fundación Araguaney en una nota, este espectáculo se "ha consolidado como uno de los eventos solidarios más relevantes de la programación cultural en Santiago, tanto por su capacidad de convocatoria como por la implicación de artistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos".

El concierto solidario tiene como objetivo principal recaudar beneficios para apoyar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y las Refugiadas de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

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Desde la Fundación Araguaney se pone en marcha nuevamente esta iniciativa "para mostrar su compromiso con la población palestina y contribuir a la respuesta humanitaria en un contexto marcado por la emergencia y la destrucción de infraestructuras básicas en Gaza".

"En esta tercera edición, el concierto se consolida como un evento solidario de referencia en Santiago, donde la cultura y los artistas gallegos se convierten en una herramienta fundamental de sensibilización y transformación social para garantizar que la UNRWA pueda seguir prestando asistencia humanitaria esencial a la población palestina", señala la Fundación.

Las entradas están a la venta de forma anticipada en la web de la Sala Capitol y también se podrán adquirir en la A Reixa Tenda / Matrioska (Hórreo 53, Santiago) y en la taquilla de la Sala Capitol el propio día del evento a partir de las 19.30 horas.

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