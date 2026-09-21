Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago programa 15 citas para achegar a música contemporánea a novos públicos

A tempada de Contemporáneas incluirá estreas, creación galega e cinco concertos da JONDE xunto ao Klangforum Wien e o Ensemble Modern

Adriana Quesada
Adriana Quesada
21/09/2026 17:30
A segunda tempada de Contemporáneas desenvolverase en Santiago entre o 28 de setembro e o 6 de xuño
A segunda tempada de Contemporáneas desenvolverase en Santiago entre o 28 de setembro e o 6 de xuño
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O ciclo Contemporáneas regresa a Santiago coa súa segunda tempada cun programa de 15 citas dedicadas á música dos séculos XX e XXI, entre o 28 de setembro e o 6 de xuño. Concertos, estreas, propostas escénicas, charlas-concerto e actividades participativas ocuparán o Auditorio de Galicia, o Teatro Principal e a Casa das Máquinas.

A programación presta especial atención á creación galega, ás compositoras e ás novas xeracións de músicos, ademais de combinar repertorio internacional con propostas que buscan achegar a música contemporánea a públicos non especializados.

Un dos principais reclamos da tempada será o regreso da Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) a Compostela. Entre o 20 e o 24 de outubro, a formación reunirá os seus 52 músicos, de entre 19 e 26 anos, con integrantes do Klangforum Wien e do Ensemble Modern, dous referentes internacionais da música contemporánea.

O encontro dará lugar a cinco concertos no Auditorio de Galicia, o Teatro Principal e a Casa das Máquinas, cunha programación centrada principalmente na obra de compositoras dos séculos XX e XXI. Ademais, incluirá estreas absolutas de obras de Carme Rodríguez, Helena Cánovas e Nuria Núñez Hierro.

The Rapants durante la presentación de ‘Rapants Club’ en el Multiusos Fontes do Sar

The Rapants, Laura Lamontagne y Caamaño&Ameixeiras actuarán en Santiago por Palestina

Más información

Unha tempada con estreas e creación galega

Contemporáneas abrirá a súa programación o 28 de setembro, na Sala Mozart, cun concerto de Arxis Ensemble e a soprano Margarita Rodríguez. O programa incluirá a estrea de 'Sonora – unha fisura da poesía de Chus Pato', de Aitor Vázquez, obra gañadora do Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical da Deputación da Coruña.

O ciclo continuará o 25 de novembro coa estrea de 'La geometría imperfecta del olvido', unha nova zarzuela de Sergio Camacho que combina voz, palabra, música e movemento arredor dunha historia familiar marcada pola migración e a ausencia.

A creación galega terá tamén protagonismo no concerto da Banda Municipal de Música de Santiago, o 2 de febreiro, con obras de Magdalena Argibay, Luis Serrapio e León Durán. Dúas das pezas incluídas serán estreas absolutas.

A programación incorpora ademais propostas como 'Fíos sonoros', de Adhara Dúo, dedicada exclusivamente a compositoras; 'Echo', unha colaboración de Melos New Vocal Music Collective, Ensemble New Babylon e Vertixe Sonora sobre fenómenos como as redes sociais e a desinformación; e 'Hidránxea', do Dúo Seiva, que reunirá catro estreas absolutas.

Un musical llevará el Camino de Santiago hasta los escenarios de Seúl en 2027

Más información

Feldman e un final participativo

Outro dos eixes da tempada será o centenario do nacemento do compositor estadounidense Morton Feldman. A pianista galega Elisa Vázquez Doval ofrecerá o 15 de decembro a charla-concerto Morton Feldman at 100, centrada na súa escritura para piano e na relación entre a súa música e as artes visuais.

Xa na recta final, o Trío Preseli presentará o 11 de maio 'Espellos atlánticos', unha proposta que conecta a creación musical galega e galesa.

Contemporáneas pechará a tempada o 6 de xuño cun concerto participativo arredor de 'In C', de Terry Riley. O Ensemble Música Práctica compartirá escenario co alumnado da Escola Municipal de Música de Santiago nunha interpretación na que a propia estrutura da obra permite que os músicos avancen polas súas diferentes seccións ao seu propio ritmo.

A programación está organizada polo Concello de Santiago a través de Compostela Cultura, co apoio da Deputación da Coruña, a colaboración do INAEM e a participación da JONDE.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC ofrece o novo programa para deixar de fumar mediante videochamadas e unha aplicación específica

A USC lanza un novo tratamento en liña para deixar de fumar apoiado nunha aplicación
redacción santiago
A modificación do PERI-5 someterase a exposición pública durante un mes tras a publicación do anuncio no BOP e no DOG

O Concello de Santiago aproba inicialmente a modificación urbanística do ámbito de San Lázaro
redacción santiago
La Biblioteca José Saramago organizó una suelta de libros en distintos puntos de la ciudad para animar a los vecinos a la lectura

As Paradas Lectoras levan a literatura aos barrios de Santiago antes da SELIC
redacción santiago
A segunda tempada de Contemporáneas desenvolverase en Santiago entre o 28 de setembro e o 6 de xuño

Santiago programa 15 citas para achegar a música contemporánea a novos públicos
Adriana Quesada