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Santiago de Compostela

Santiago pide a la Xunta más barreras y limpieza ante los niveles de amonio del vertido de Tordoia

El Concello asegura que el agua del grifo sigue siendo segura, aunque advierte de que la contaminación continúa siendo elevada

Agencias
21/09/2026 16:30
El vertido de Tordoia se encuentra a algo más de dos kilómetros del Tambre y a unos 16 kilómetros adicionales de la captación de la ETAP de Santiago
El vertido de Tordoia se encuentra a algo más de dos kilómetros del Tambre y a unos 16 kilómetros adicionales de la captación de la ETAP de Santiago
Concello de Santiago
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La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha solicitado a Augas de Galicia, organismo dependiente de la Xunta, más barreras de contención y limpieza para frenar el vertido de Tordoia, ya que el agua todavía presenta niveles "muy elevados" de amonio.

Así lo ha trasladado en el turno de preguntas de la rueda de prensa de este lunes, en la que ha indicado que por el momento el agua que sale por el grifo es "totalmente segura", aunque ha recordado que, ante cualquier parámetro que implique riesgo se cerrará la captación.

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Según los últimos datos, trasladados tras el comité de coordinación, el vertido superó la última barrera colocada y que se encuentra a algo más de dos kilómetros del Tambre, a los que se suman los casi 16 kilómetros más de distancia hasta el punto de captación de la ETAP.

En este sentido, Louzao ha alertado de que los niveles de contaminación siguen siendo "muy altos y preocupantes" como para entrar en la ETAP, por lo que ha pedido a la Xunta que aumente las barreras y la limpieza del vertido.

Igualmente, ha reiterado que por el momento el consumo de agua del grifo es "seguro" y que seguirán informando de cualquier novedad al respecto.

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