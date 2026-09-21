Santiago adjudica por 1,56 millones al año la gestión de sus escuelas infantiles

La nueva gestión de las escuelas infantiles municipales de Santiago contempla refuerzos de personal y medidas específicas de atención a la diversidad Concello de Santiago

La junta de Gobierno local de Santiago ha adjudicado el servicio de gestión de la red municipal de escuelas infantiles a la empresa Promoción de la Formación Las Palmas SL por 1.565.491,85 de euros anuales, un 24,8% más que en el último contrato, del año 2022.

Tal y como ha trasladado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, en rueda de prensa, el contrato recoge precios unitarios por hora para cada perfil profesional, por lo que podrán realizar ajustes o refuerzos en función de las necesidades del servicio, computando la facturación a las horas prestadas. De esta forma, podrán aumentar las horas en los servicios si fuese necesario.

En este contexto, ha explicado que el servicio se prestará con un margen presupuestario debido al aumento de ese 24,8% a respecto del contrato anterior, que les permitirá actualizar las condiciones laborales y salariales de acuerdo con el convenio vigente en el sector y mejorar la calidad de la prestación.

Según ha expuesto Louzao, los criterios de adjudicación estuvieron orientados a la calidad asignando mayor puntuación al refuerzo de educadoras en las horas críticas ordinarias; tutorías individuales previas al periodo de adaptación o un nuevo proyecto lúdico estival específico para niños de 0 a 3 años.

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En materia de salud y seguridad alimentaria, ha apuntado, también se mejora el servicio de comedor, presentando un programa de "alta seguridad sanitaria y pedagogía nutricional". Además, se profesionaliza el personal de servicios, dejando a la cocinera en exclusiva los alimentos y al personal de limpieza y la desinfección fuera de la cocina. "Hasta ahora la misma persona se encargaba de cocinar y la limpieza", ha precisado.

Míriam Louzao ha resaltado el "salto cualitativo" en la atención a la diversidad, ya que habrá 150 horas al año de presencia física en el aula destinadas a la detección precoz y el asesoramiento a educadoras; 250 destinadas a sesión de estimulación directa del alumnado que presente señales de alerta y 50 horas destinadas a sesiones de grupo o tutorías individualizadas.

"Frente a un modelo previo que era más estático, ahora tenemos un modelo dinámico que vamos a basar en resultados medibles de calidad asistencial, pedagógica, social y sanitaria", ha celebrado.

Servizos en el espacio 'María Miramontes'

También ha anunciado la adjudicación del contrato de servicios de gestión, dirección, promoción, dinamización y organización de las actividades del Espazo Educativo e de Lecer 'María Miramontes' a la Escuela de Tiempo Libre Don Bosco por un importe de 397.443,02 euros y por un período de dos años.

Con el contrato anterior, la ludoteca contaba con una persona coordinadora a jornada completa, una monitora al 90% de la jornada y tres monitores al 71%. Ahora, con este nuevo contrato, se reforzará el personal al contar con una coordinadora y dos monitoras a jornada completa, además de otras dos profesionales que trabajarán 27 horas y media semanales durante todo el año.

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A mayores, se incorporará una persona monitora específica para la atención de las personas usuarias con necesidades educativas especiales, también durante 27 horas y media semanales a lo largo de todo el año, y se contará con otra persona adicional para atender estas necesidades educativas especiales durante los períodos no lectivos y las vacaciones escolares.

En total, ha subrayado Louzao, aumentarán en 2.498 las horas de personal monitor, lo que supone un refuerzo "muy importante" del servicio y, especialmente, de la atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Estadio Verónica Boquete

Entre otros aspectos anunciados, la portavoz del Gobierno local ha informado de la adjudicación del contrato para las obras del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro a la empresa Proyecon Galicia SA, con una oferta de 1.260.680,85 euro y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Con esta intervención se reparará toda la envolvente del estadio, tanto las fachadas como la cubierta y también los soportales. Además, se sustituirá el falso techo de la zona de la cafetería y las carpinterías del muro-cortina de la puerta 1.