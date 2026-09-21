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Santiago de Compostela

El PP de Santiago propone abrir los patios escolares como espacios gratuitos de ocio los fines de semana

‘Patios Abertos’ plantea un proyecto piloto en tres centros, con actividades para niños, jóvenes y adultos y un coste estimado de 85.000 euros al año

Agencias
21/09/2026 17:00
Borja Verea reclama al Gobierno local explicaciones sobre la cobertura de los turnos de la Policía Local durante los meses de julio y agosto
Borja Verea presentó este lunes el proyecto ‘Patios Abertos’, que propone utilizar instalaciones deportivas y patios escolares fuera del horario lectivo
Europa Press/Archivo
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El líder del PP local, Borja Verea, ha presentado 'Patios Abertos', un proyecto piloto que propone utilizar las instalaciones deportivas y patios de los centros educativos como espacios gratuitos de ocio los fines de semana.

En rueda de prensa, el popular ha indicado que hay patios y pistas cubiertas y polivalentes que quedan inutilizados fuera de horario escolar y que podrían dedicarse al ocio de jóvenes, niños y adultos.

Al ser una iniciativa piloto, ha explicado que la idea sería ponerla en marcha inicialmente en tres centros educativos, con personal "profesional responsable, reglas claras y sin interferir en el funcionamiento de los centros".

Además, al tratarse una ciudad que presenta abundantes días de lluvia, Verea ha apuntado a aquellos espacios cubiertos, que permitirían que personas de todas las edades pudiesen disfrutar de ellas a pesar de las precipitaciones.

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"Serían de uso libre y gratuito, sin necesidad de apuntarse previamente e irían acompañadas de algunas actividades puntuales organizadas por profesionales", ha señalado.

Para poder seleccionar los centros concretos, el popular ha justificado que sería necesario contar con información y estudiar las características --los acceso, aseos e iluminación, entre otros aspectos-- de cada uno de ellos. "Lógicamente para tomar una decisión, para hacer este estudio, tenemos que estar en el gobierno", ha afirmado.

"Analizaríamos los colegios, hablaríamos con los equipos directivos, las familias y la Consellería de Educación. Luego decidiríamos en qué tres centros existen las mejores condiciones para poner en marcha el proyecto", ha desarrollado.

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En este sentido, Borja Verea ha asegurado que hay iniciativas semejantes en funcionamiento en otros territorios como Bilbao, Almería, Madrid o Barcelona. "No se trata de copiar este modelo, sino de comprobar que es posible, interesante y necesario para Santiago", ha remarcado.

El proyecto se desarrollaría inicialmente en horario de mañana y de tarde, aunque la idea de los populares es que uno de los tres centros cuente con horario nocturno y actividades específicas para adolescentes y jóvenes.

Según los cálculos realizados por el PP de Santiago, el coste anual de este proyecto sería de alrededor de 85.000 euros para los tres centros, aunque, lógicamente, el coste definitivo dependería de cuestiones concretas de los centros.

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