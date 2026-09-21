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Santiago de Compostela

El TSXG avala la tasa turística de Santiago tras el recurso de los hoteleros

El Ayuntamiento informa de una sentencia que rechaza íntegramente la impugnación de la Unión Hotelera Compostela y cifra en 1,14 millones la recaudación del segundo periodo

Agencias
21/09/2026 15:36
Una excursión compuesta por decenas de turistas en el Casco Histórico de Santiago
El TSXG ha rechazado el recurso presentado por la Unión Hotelera Compostela contra la ordenanza del recargo sobre las estancias turísticas de Santiago
Eladio Lois
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La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha informado de la sentencia favorable al Ayuntamiento de Santiago con la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por la Unión Hotelera Compostela contra la ordenanza que regula el recargo sobre el impuesto a las estancias turísticas.

Tal y como ha trasladado en rueda de prensa, la junta de Gobierno local tomó conocimiento en la sesión de este lunes, 21 de septiembre, de la sentencia.

Míriam Louzao ha expuesto que el TSXG rechazó íntegramente los motivos de impugnación presentados, de manera que con esta sentencia queda "definitivamente acreditado que se cumplieron todos los requisitos legales en la elaboración de la norma que sustenta la aplicación en Compostela del impuesto de estancias".

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En este sentido, ha recordado que esta tasa está totalmente implantada y cerró su segundo periodo de cobro voluntario con una recaudación de más de 1,14 millones de euros.

Asimismo, la portavoz del Gobierno compostelano ha recordado que comenzaron el mandato presentando un estudio "muy exhaustivo" a la presidencia de la Xunta para demandar formalmente que se crease ese impuesto autonómico, porque consideramos que es "de justicia" para la ciudadanía de Compostela.

"Logramos que se escuchase una demanda que cuenta con un apoyo mayoritario en Santiago y, a pesar de que el marco en el que nos obligaron a trabajar no fue el más fácil en absoluto, logramos sacar adelante este impuesto y esta ordenanza", ha enfatizado.

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