O Concello de Santiago aproba inicialmente a modificación urbanística do ámbito de San Lázaro
A ordenación reduce a superficie edificable a 3.011 metros cadrados e incorpora 1.507 metros cadrados máis de espazos libres públicos
A Xunta de Goberno Local acordou na sesión ordinaria deste luns a aprobación inicial da modificación puntual do Plan Especial de Reforma Interior núm. 5 (PERI-5) no ámbito da AEI-B -San Lázaro- formulada de oficio polo Concello.
Os obxectivos desta modificación son, dunha banda, ordenar a edificación para unha mellor integración co tecido que linda co ámbito, con volumes claros que se dimensionan e fragmentan para reducir o seu impacto visual; así como optimizar as dimensións destes volumes para facilitar a integración dos garaxes sen estender a ocupación en planta.
Tamén se busca redefinir os espazos verdes, que incrementan a súa superficie e integran o arboredo existente; manter a conexión transversal entre o Camiño Francés e a avenida de San Lázaro a través da edificación; e establecer criterios e directrices para a futura urbanización do ámbito.
A portavoz municipal, Míriam Louzao, explicou que se axusta a delimitación do ámbito para excluír restos de parcelas xa consolidadas, que son innecesarias, engadirían complexidade á xestión e suporían afectar elementos xa existentes. O axuste de detalle afecta unha superficie total duns 3.000 metros cadrados, cunha edificabilidade de 1 m2/m2 sobre parcelas privadas.
A ordenación non altera o aproveitamento urbanístico do ámbito nin incrementa a edificabilidade que ten no PERI-5. Diminúe a superficie edificable total -que pasa de 3.213 a 3.011 m2- e supón un aumento significativo da superficie de espazos libres públicos (1.507 m2), a resultas da mellor organización da rede viaria.
O expediente someterase agora a exposición pública durante o prazo dun mes a partir da data en que se publique o anuncio no BOP e no DOG.