Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Concello de Santiago aproba inicialmente a modificación urbanística do ámbito de San Lázaro

A ordenación reduce a superficie edificable a 3.011 metros cadrados e incorpora 1.507 metros cadrados máis de espazos libres públicos

Redacción Santiago
21/09/2026 18:30
A modificación do PERI-5 someterase a exposición pública durante un mes tras a publicación do anuncio no BOP e no DOG
A modificación do PERI-5 someterase a exposición pública durante un mes tras a publicación do anuncio no BOP e no DOG
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A Xunta de Goberno Local acordou na sesión ordinaria deste luns a aprobación inicial da modificación puntual  do  Plan  Especial  de  Reforma  Interior núm. 5 (PERI-5) no ámbito da AEI-B -San Lázaro-  formulada de oficio polo Concello.

Os obxectivos desta modificación son, dunha banda, ordenar a edificación para unha mellor integración co tecido que linda co ámbito, con volumes claros que se dimensionan e fragmentan para reducir o seu impacto visual; así como optimizar as dimensións destes volumes para facilitar a  integración dos garaxes sen estender a ocupación en planta.

Tamén se busca redefinir os espazos verdes, que incrementan a súa superficie e integran o arboredo existente; manter a conexión transversal entre o Camiño Francés e a avenida de San Lázaro a través da edificación; e establecer criterios e directrices para a futura urbanización do ámbito.

Bus urbano de Santiago de Compostela

El nuevo bus urbano de Santiago:Más frecuencias en el Polígono del Tambre, dos servicios nocturnos y aplicación renovada

Más información

A portavoz municipal, Míriam Louzao, explicou que se axusta a delimitación do ámbito para excluír restos de parcelas xa consolidadas, que son innecesarias, engadirían complexidade á xestión e suporían afectar elementos xa existentes. O axuste de detalle afecta unha superficie total duns 3.000 metros cadrados, cunha edificabilidade de 1 m2/m2 sobre parcelas privadas.

A ordenación non altera o aproveitamento urbanístico do ámbito nin incrementa a edificabilidade que ten  no PERI-5. Diminúe a superficie edificable total -que pasa de 3.213 a 3.011 m2- e supón un aumento significativo da superficie de espazos libres públicos (1.507 m2), a resultas da mellor organización da rede viaria.

O expediente someterase agora a exposición pública durante o prazo dun mes a partir da data en que se publique o anuncio no BOP e no DOG.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A Unidade de Tabaquismo e Trastornos Aditivos da USC ofrece o novo programa para deixar de fumar mediante videochamadas e unha aplicación específica

A USC lanza un novo tratamento en liña para deixar de fumar apoiado nunha aplicación
redacción santiago
A modificación do PERI-5 someterase a exposición pública durante un mes tras a publicación do anuncio no BOP e no DOG

O Concello de Santiago aproba inicialmente a modificación urbanística do ámbito de San Lázaro
redacción santiago
La Biblioteca José Saramago organizó una suelta de libros en distintos puntos de la ciudad para animar a los vecinos a la lectura

As Paradas Lectoras levan a literatura aos barrios de Santiago antes da SELIC
redacción santiago
A segunda tempada de Contemporáneas desenvolverase en Santiago entre o 28 de setembro e o 6 de xuño

Santiago programa 15 citas para achegar a música contemporánea a novos públicos
Adriana Quesada