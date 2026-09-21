As Paradas Lectoras levan a literatura aos barrios de Santiago antes da SELIC
A programación inclúe seis actividades gratuítas nos centros socioculturais entre o 22 de setembro e o 1 de outubro
Achégase a X Semana Literaria de Compostela, que se celebrará do 2 ao 11 de outubro, e, un ano máis, a gran cita literaria santiaguesa incluirá a iniciativa de Paradas Lectoras. A SELIC vén precedida por un ciclo de actividades que aproveitan estas paradas para achegar a literatura á veciñanza. Da man da cooperativa cultural 7H, esta programación desenvolverase desde o martes 22 de setembro ata o venres 2 de outubro.
A rede de Paradas espalladas por diversos puntos do concello (parques, marquesinas e centros socioculturais) identifica espazos agradables e non convencionais para a lectura. Este ano, as Paradas esténdense pola rede municipal de Centros Socioculturais para promover a participación veciñal, garantindo que a lectura chegue aos distintos barrios e parroquias. Deste xeito, e durante case dúas semanas, a veciñanza poderá explorar a xénese dos libros, experimentar coa linguaxe e mesmo achegarse a xéneros como a poesía e a narración oral.
A primeira das actividades nas paradas terá lugar o martes 22 de setembro ás 19h no CSC de Amio. Trátase de “Cantas formas hai de (de)construír un libro?”, un obradoiro de colaxe creativo a cargo de Raquel Senra, de Árbore Azul. Ao día seguinte, no mesmo horario e no CSC de Santa Marta, Nee Barros impartirá o obradoiro “Outras formas de usar e construír a lingua”, centrado na 'Guia de linguagem não binária' de Através.
O venres 25 de setembro, o CSC da Rocha Vella acollerá ás 19h unha lectura conxunta do libro 'Arder' (Edicións Positivas) de Marga Tojo, dentro do obradoiro “Lemos en comunidade”. O seguinte luns, 28 de setembro, terá lugar no CSC de Laraño o obradoiro “A personaxe do lugar”, centrado na escrita creativa e impartido por Andrea Barreira, de 7H Cooperativa Cultural. Como o resto de actividades, desenvolverase ás 19h.
O mércores 30 de setembro ás 19h, celébrase a Contada arredor de 'Corazón indomable: o grande éxito de Beverly Oliveira', con Andrea Jamardo de Cuarto de inverno. Será no CSC de Marrozos.
Por último, o xoves 1 de outubro, desenvolverase o club de lectura “Da tradución á lectura”, arredor de 'Gobernadores do Resío', con Irmás Cartoné. Será ás 19h no CSC da Lavacolla.
A programación das Paradas Lectoras diríxese a todas as idades. Ademais non se require inscrición previa para a participación.