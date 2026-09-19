Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A G-Night volve a levar a ciencia ás rúas de Santiago o 25 de setembro

O Colexio de Fonseca será un dos principais escenarios dunha xornada con máis de 150 actividades gratuítas en sete cidades galegas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
19/09/2026 10:00
O claustro do Colexio de Fonseca acollerá parte das actividades da G-Night en Santiago o 25 de setembro
O claustro do Colexio de Fonseca acollerá parte das actividades da G-Night en Santiago o 25 de setembro
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

A sexta edición da Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night) volverá o próximo 25 de setembro con máis de 150 actividades gratuítas nas sete principais cidades galegas. Santiago, Lugo, Vigo, Ourense, Pontevedra, A Coruña e Ferrol converteranse durante esa tarde e noite en espazos para experimentar, descubrir e achegarse á investigación dun xeito diferente.

En Santiago, unha parte importante da programación concentrarase no claustro do Colexio de Fonseca, onde os centros singulares de investigación da USC organizarán actividades de divulgación abertas a públicos de todas as idades. Haberá tamén propostas noutros espazos da cidade, dentro dun programa que combina ciencia, cultura e lecer.

A iniciativa reunirá máis de 500 investigadores e investigadoras de toda Galicia e prevé chegar a milleiros de persoas. Na edición do ano pasado participaron máis de 10.000.

A reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, recibiu en San Xerome as persoas integrantes da segunda promoción de Champions de EUniWell

A USC reúne no Campus de Santiago a segunda promoción dos Champions de EUniWell

Más información

Experimentos, roteiros e ciencia fóra das aulas

A programación inclúe obradoiros, experimentos e demostracións, expo-feiras científicas, roteiros, paseos en barco e xornadas de portas abertas, ademais de actividades en centros escolares. A intención é que a cidadanía poida achegarse á investigación de maneira práctica, con propostas nas que se poderá ver, tocar e experimentar.

A G-Night ocupará espazos moi diferentes nas distintas cidades: desde prazas, parques e museos ata mercados, centros de investigación ou mesmo bares. En Santiago, o claustro de Fonseca será un dos principais puntos de encontro coa ciencia.

A vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, Ana Cabana, destacou durante a presentación da programación que a iniciativa busca sacar a investigación dos laboratorios, centros e aulas para achegala ao conxunto da sociedade.

A G-Night nace ao abeiro da European Researchers’ Night, unha iniciativa que se celebra simultaneamente en máis de 460 cidades europeas o último venres de setembro. En Galicia participan as tres universidades públicas, varios centros do CSIC e outros organismos de investigación, coa coordinación da Universidade de Vigo nesta edición.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O claustro do Colexio de Fonseca acollerá parte das actividades da G-Night en Santiago o 25 de setembro

A G-Night volve a levar a ciencia ás rúas de Santiago o 25 de setembro
Adriana Quesada
A segunda edición de GALIA TECH celebrouse en Santiago con participación de representantes do ámbito empresarial, científico e tecnolóxico

Galia Tech mostra en Santiago casos reais do avance da intelixencia artificial nas empresas galegas
Adriana Quesada
O Compostela Street celebrará a súa segunda edición no Campus Sur de Santiago entre o 18 e o 20 de setembro

O Compostela Street regresa a Santiago con breaking, skate, música e competicións urbanas
redacción santiago
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética

Santiago abre unha convocatoria para ampliar a lista de agarda de traballadores sociais
redacción santiago