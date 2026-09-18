Santiago acollerá este sábado a Supercopa Galega de fútbol gaélico
Grovias-Fillas de Breogán e Keltoi Vigo-Estrela Vermelha enfrontaranse no Campus Vida no inicio da tempada 2026-2027
O Concello de Santiago colabora coa Asociación Galega de Fútbol Gaélico na organización da Supercopa Galega desta modalidade deportiva. A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou este evento xunto a Ángel Negrete, presidente da Asociación. A Supercopa celebrarase o sábado 19 de setembro no campo polideportivo da Universidade de Santiago de Compostela, situado no Campus Vida.
A cita enfrontará os equipos gañadores da tempada 25/26 de fútbol gaélico. Na categoría feminina, o partido enfrontará o Grovias (campioas de Liga) contra as Fillas de Breogán (de Copa). Na masculina, disputarán a vitoria o Keltoi Vigo (campión de Liga e de Copa) e o compostelán Estrela Vermelha (subcampión de ambas as dúas competicións).
Esta Supercopa suporá o puntapé de saída da tempada 26-27 de fútbol gaélico en Galicia. Os partidos disputaranse ás 18h (categoría masculina) e ás 19.30h (categoría feminina), se ben o evento arrincará xa ás 17h.
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, reiterou o compromiso do Concello de Santiago coa práctica deportiva e co deporte de base. Lueiro convidou a toda a veciñanza e afección a gozar dunha tarde de fútbol gaélico, unha disciplina deportiva que non para de medrar no país. A edil puxo en valor o compromiso municipal co fomento da práctica e os valores deportivos, consolidando Santiago como sede para encontros e sempre ligada á promoción da identidade local e galega, exemplo desta Supercopa ou da recente celebración dos Xogos do Eixo Atlántico.