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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago abre unha convocatoria para ampliar a lista de agarda de traballadores sociais

As solicitudes poderán presentarse do 22 ao 29 de setembro para optar a postos de persoal funcionario interino do subgrupo A2

Redacción Santiago
18/09/2026 18:00
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética
O prazo para presentar solicitudes para a lista de agarda de traballo social estará aberto entre o 22 e o 29 de setembro
Concello de Santiago
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O Concello de Santiago de Compostela anuncia unha convocatoria pública para ampliar as listas de agarda de traballador/a social. O obxecto é o nomeamento de persoal funcionario interino para a provisión de postos de traballadora ou traballador social, subgrupo A2, escala de administración especial, subescala técnica media.

As persoas interesadas deben cumprir os requisitos establecidos nas bases reguladoras específicas do procedemento que serán publicadas na plataforma Convoca e no Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Santiago.

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Presentación de solicitudes

A convocatoria publicarase o luns 21 na plataforma Convoca. As persoas interesadas deberán presentar as súas solicitudes no prazo de 8 días naturais contados a partir do seguinte á publicación, entre o 22 e o 29 de setembro, debendo xuntar a documentación requirida nas bases específicas desta convocatoria. A documentación será presentada na sede electrónica do Concello de Santiago no apartado Emprego Público e Recursos Humanos, solicitude inclusión listas de agarda.

A relación provisional de persoas admitidas e excluídas será publicada igualmente no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Santiago e web municipal (plataforma Convoca). As persoas interesadas disporán dun prazo de 4 días naturais para presentar as reclamacións que estimen oportunas.

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