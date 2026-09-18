Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PPdeG acusa a Sanmartín y Rey de buscar "un culpable externo" por el problema de la vivienda

Alberto Pazos cuestiona la declaración de Santiago y A Coruña como zonas tensionadas y critica la reclamación de fondos a la Xunta

Agencias
18/09/2026 15:30
Goretti Sanmartín e Inés Rey mantuvieron este viernes en Santiago una reunión para abordar la gestión de los fondos destinados a las zonas tensionadas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El portavoz del grupo popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha acusado a las regidoras de A Coruña y Santiago, Inés Rey y Goretti Sanmartín, de buscar "un culpable externo" de lo que ha calificado como "fracaso de sus políticas" en materia de vivienda, tras la declaración de ambas ciudades como mercado tensionado.

En declaraciones a los medios, acompañado por el diputado del PPdeG Roberto Rodríguez y el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha asegurado que la citada declaración "consiguió reducir la oferta y subir los precios". "Tendrán que recapacitar y tomar medidas alternativas", ha sentenciado.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, defendió que el PP afronta las próximas municipales en Santiago con Borja Verea como candidato

El PPdeG acusa a Sanmartín de desviar el debate sobre la zona tensionada al reclamar los fondos para Santiago

Más información

Esto en la jornada en que ambas regidoras han mantenido, en Santiago de Compostela, una reunión. "Intentan crear excusas absurdas en torno a una aportación del Gobierno del Estado que permitiría construir algo menos de 30 viviendas entre Santiago y A Coruña, olvidan que, de ese dinero que reclaman, la Xunta no recibió todavía ni un solo euro", ha apostillado ante las demandas de las alcaldesas.

De "polémicas estériles", ha calificado las críticas de las regidoras a la Xunta mientras ha defendido que hay "compromisos presupuestarios" en esta materia por parte del Gobierno autonómico.

A su vez, Miguel Lorenzo ha aseverado que el Gobierno de la socialista Inés Rey "ha demostrado su incapacidad total de gestión en política de vivienda". "Dijeron que en un año iban a construir viviendas para alquiler social, tardaron más de tres años en construirlas y a día de hoy aun no fueron entregadas", ha apostillado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A segunda edición de GALIA TECH celebrouse en Santiago con participación de representantes do ámbito empresarial, científico e tecnolóxico

Galia Tech mostra en Santiago casos reais do avance da intelixencia artificial nas empresas galegas
Adriana Quesada
O Compostela Street celebrará a súa segunda edición no Campus Sur de Santiago entre o 18 e o 20 de setembro

O Compostela Street regresa a Santiago con breaking, skate, música e competicións urbanas
redacción santiago
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética

Santiago abre unha convocatoria para ampliar a lista de agarda de traballadores sociais
redacción santiago
A Supercopa Galega de fútbol gaélico disputarase este sábado 19 de setembro no campo polideportivo da USC no Campus Vida

Santiago acollerá este sábado a Supercopa Galega de fútbol gaélico
redacción santiago