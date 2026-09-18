El PPdeG acusa a Sanmartín y Rey de buscar "un culpable externo" por el problema de la vivienda

Goretti Sanmartín e Inés Rey mantuvieron este viernes en Santiago una reunión para abordar la gestión de los fondos destinados a las zonas tensionadas

El portavoz del grupo popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha acusado a las regidoras de A Coruña y Santiago, Inés Rey y Goretti Sanmartín, de buscar "un culpable externo" de lo que ha calificado como "fracaso de sus políticas" en materia de vivienda, tras la declaración de ambas ciudades como mercado tensionado.

En declaraciones a los medios, acompañado por el diputado del PPdeG Roberto Rodríguez y el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha asegurado que la citada declaración "consiguió reducir la oferta y subir los precios". "Tendrán que recapacitar y tomar medidas alternativas", ha sentenciado.

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Esto en la jornada en que ambas regidoras han mantenido, en Santiago de Compostela, una reunión. "Intentan crear excusas absurdas en torno a una aportación del Gobierno del Estado que permitiría construir algo menos de 30 viviendas entre Santiago y A Coruña, olvidan que, de ese dinero que reclaman, la Xunta no recibió todavía ni un solo euro", ha apostillado ante las demandas de las alcaldesas.

De "polémicas estériles", ha calificado las críticas de las regidoras a la Xunta mientras ha defendido que hay "compromisos presupuestarios" en esta materia por parte del Gobierno autonómico.

A su vez, Miguel Lorenzo ha aseverado que el Gobierno de la socialista Inés Rey "ha demostrado su incapacidad total de gestión en política de vivienda". "Dijeron que en un año iban a construir viviendas para alquiler social, tardaron más de tres años en construirlas y a día de hoy aun no fueron entregadas", ha apostillado.