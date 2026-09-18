Las Misas del Peregrino se trasladarán de la Catedral de Santiago a San Agustín por obras

La iglesia de San Agustín acogerá las Misas del Peregrino durante la intervención en el ámbito de la capilla mayor de la Catedral de Santiago Europa Press

Las Misas del Peregrino dejarán de celebrarse en la Catedral de Santiago debido a la intervención y remodelación que se realizará en el ámbito de la capilla mayor del templo, y que obligará a interrumpir el culto en el altar mayor.

De ello ha informado la Catedral, que ha concretado que, a partir del próximo viernes 16 de octubre, y hasta nuevo aviso, las Misas del Peregrino se celebrarán en la cercana iglesia de San Agustín, a las 9.30 horas, 12.00 horas y 19.30 horas. Se mantendrá la misa de las 7.30 horas en la catedral, pero en la capilla de la Comunión.

Las visitas a la catedral podrán seguir realizándose con normalidad, en el horario habitual de apertura del templo (de 7.00 a 21.00 horas). La intervención afectará fundamentalmente a la actual plataforma de madera sobre la que se ubica la mesa del altar, el ambón y la sede.