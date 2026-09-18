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Santiago de Compostela

Las Misas del Peregrino se trasladarán de la Catedral de Santiago a San Agustín por obras

El cambio se aplicará desde el 16 de octubre y mantendrá tres celebraciones diarias a las 9.30, 12.00 y 19.30 horas

Agencias
18/09/2026 15:03
El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo
La iglesia de San Agustín acogerá las Misas del Peregrino durante la intervención en el ámbito de la capilla mayor de la Catedral de Santiago
Europa Press
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Las Misas del Peregrino dejarán de celebrarse en la Catedral de Santiago debido a la intervención y remodelación que se realizará en el ámbito de la capilla mayor del templo, y que obligará a interrumpir el culto en el altar mayor.

De ello ha informado la Catedral, que ha concretado que, a partir del próximo viernes 16 de octubre, y hasta nuevo aviso, las Misas del Peregrino se celebrarán en la cercana iglesia de San Agustín, a las 9.30 horas, 12.00 horas y 19.30 horas. Se mantendrá la misa de las 7.30 horas en la catedral, pero en la capilla de la Comunión.

Las visitas a la catedral podrán seguir realizándose con normalidad, en el horario habitual de apertura del templo (de 7.00 a 21.00 horas). La intervención afectará fundamentalmente a la actual plataforma de madera sobre la que se ubica la mesa del altar, el ambón y la sede.

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