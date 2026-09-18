Las Misas del Peregrino se trasladarán de la Catedral de Santiago a San Agustín por obras
El cambio se aplicará desde el 16 de octubre y mantendrá tres celebraciones diarias a las 9.30, 12.00 y 19.30 horas
Las Misas del Peregrino dejarán de celebrarse en la Catedral de Santiago debido a la intervención y remodelación que se realizará en el ámbito de la capilla mayor del templo, y que obligará a interrumpir el culto en el altar mayor.
De ello ha informado la Catedral, que ha concretado que, a partir del próximo viernes 16 de octubre, y hasta nuevo aviso, las Misas del Peregrino se celebrarán en la cercana iglesia de San Agustín, a las 9.30 horas, 12.00 horas y 19.30 horas. Se mantendrá la misa de las 7.30 horas en la catedral, pero en la capilla de la Comunión.
Las visitas a la catedral podrán seguir realizándose con normalidad, en el horario habitual de apertura del templo (de 7.00 a 21.00 horas). La intervención afectará fundamentalmente a la actual plataforma de madera sobre la que se ubica la mesa del altar, el ambón y la sede.