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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Galia Tech mostra en Santiago casos reais do avance da intelixencia artificial nas empresas galegas

A segunda edición do encontro organizado por DATAlife puxo o foco na aplicación da IA e na súa chegada ás pemes

Adriana Quesada
Adriana Quesada
18/09/2026 19:00
A segunda edición de GALIA TECH celebrouse en Santiago con participación de representantes do ámbito empresarial, científico e tecnolóxico
A segunda edición de GALIA TECH celebrouse en Santiago con participación de representantes do ámbito empresarial, científico e tecnolóxico
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A segunda edición de GALIA TECH, organizada por DATAlife, reuniu estes días en Santiago representantes do ámbito empresarial, científico e tecnolóxico para analizar a aplicación da intelixencia artificial no tecido produtivo galego. O encontro deste ano pon o foco en experiencias e casos reais de uso da IA, fronte á primeira edición, máis centrada nas oportunidades que ofrece esta tecnoloxía.

Na apertura do encontro participou a directora do Igape, Covadonga Toca, quen destacou que a intelixencia artificial xa se está incorporando ás empresas galegas e está a contribuír á transformación dos seus procesos e actividades.

Toca sinalou que Galicia conta con empresas que están incorporando novas tecnoloxías, universidades e centros de investigación que as desenvolven e startups especializadas en solucións avanzadas. Neste contexto, apuntou que o reto pasa agora por conseguir que ese coñecemento e esas ferramentas cheguen a un número maior de empresas e se convertan en actividade económica, competitividade e emprego.

A directora do Igape defendeu así a necesidade de “industrializar a innovación”, levando o coñecemento e a tecnoloxía ás fábricas e ás pequenas e medianas empresas. Entre os obxectivos citou a transformación de procesos, o desenvolvemento de novos produtos e a apertura de oportunidades de negocio, así como o crecemento das propias empresas innovadoras galegas.

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Ciencia, tecnoloxía e empresa

GALIA TECH funciona como punto de encontro entre empresas, centros de coñecemento e entidades tecnolóxicas, cunha especial atención ás posibilidades que a intelixencia artificial ofrece ás pemes.

Durante a apertura, Toca puxo en valor precisamente a colaboración entre o Igape e DATAlife e a importancia de facilitar ás empresas o acceso a solucións tecnolóxicas que poidan ter unha aplicación práctica na súa actividade.

Na presentación tamén participaron representantes das universidades de Santiago, A Coruña e Vigo, da Axencia Galega de Innovación, do CSIC e da Real Sociedad Española de Química.

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