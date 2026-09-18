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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Consorcio de Santiago prepara unha achega de 600.000 euros para reconstruír o muro de Bonaval

A actuación permitirá reparar o tramo oeste do cemiterio, parte do cal se derrubou o pasado febreiro tras varios episodios de chuvia

Adriana Quesada
Adriana Quesada
18/09/2026 09:00
Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento
A reconstrución do muro oeste do cemiterio de San Domingos de Bonaval contará cunha subvención de 600.000 euros do Consorcio de Santiago
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O Consorcio de Santiago reuniuse o xoves para tratar as bases reguladoras para o outorgamento dunha subvención directa en especie ao Concello de Santiago de Compostela para a reconstrución do muro oeste do cemiterio de San Domingos de Bonaval, por importe de 600.000 euros, con cargo ao exercicio 2026, restando tan só a súa aprobación polo Consello de Administración do Consorcio de Santiago.

Esta intervención forma parte do compromiso do Consorcio de Santiago coa mellora constante da cidade, a conservación do seu patrimonio e a recuperación e posta en valor dos seus espazos urbanos.

Cabe recordar que parte do muro caeu o pasado febreiro, mes no que se rexistraron importantes choivas en Compostela, e provocou o peche do perímetro por precaución. 

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