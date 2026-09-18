O Consorcio de Santiago prepara unha achega de 600.000 euros para reconstruír o muro de Bonaval
A actuación permitirá reparar o tramo oeste do cemiterio, parte do cal se derrubou o pasado febreiro tras varios episodios de chuvia
O Consorcio de Santiago reuniuse o xoves para tratar as bases reguladoras para o outorgamento dunha subvención directa en especie ao Concello de Santiago de Compostela para a reconstrución do muro oeste do cemiterio de San Domingos de Bonaval, por importe de 600.000 euros, con cargo ao exercicio 2026, restando tan só a súa aprobación polo Consello de Administración do Consorcio de Santiago.
Esta intervención forma parte do compromiso do Consorcio de Santiago coa mellora constante da cidade, a conservación do seu patrimonio e a recuperación e posta en valor dos seus espazos urbanos.
Cabe recordar que parte do muro caeu o pasado febreiro, mes no que se rexistraron importantes choivas en Compostela, e provocou o peche do perímetro por precaución.