O Compostela Street regresa a Santiago con breaking, skate, música e competicións urbanas
O festival celebrará a súa segunda edición do 18 ao 20 de setembro no Campus Sur e incluirá tres campionatos de ámbito estatal e internacional
O festival urbano Compostela Street celebrará a súa segunda edición en Santiago os días 18, 19 e 20 de setembro, e farao cunha programación máis diversa e ambiciosa que incorpora máis disciplinas vinculadas á cultura e ao deporte urbanos e que sitúa ao festival como sede de diferentes competicións.
Así, no marco do Compostela Street o Campus Sur acollerá o sábado 19 o Campionato de España de Breaking e o primeiro Campionato Nacional Open Ranked de World Chase Tag, unha competición de persecución deportiva vinculada ao parkour; e o domingo 20 celebrarase o Campionato Internacional de Freestyle Football, unha disciplina centrada no control corporal, as transicións, a creatividade e o ritmo co balón. Tamén se celebrará, vinculada ao festival, a final da Liga Xunta de Galicia de Break
Música e creatividade
A programación musical tamén se reforza nesta edición do Compostela Street, coa participación no festival de artistas dunha gran proxeccción entre o público novo. Así, para o venres 18 están previstas as actuacións de Lil Sam, Lgido e Santa Salut; e o sábado 19 de setembro será a quenda de Xián Pais, Faenna e XMaseda65.
Outra das propostas novidosas é a “Sabotaxe-Batalla de debuxantes”, na que varios artistas invitados terán que pintar nun espazo con diferentes soportes volumétricos, utilizando unicamente as cores branca e negra e enfrontándose a diferentes retos que un xurado lles imporá durante 90 minutos.