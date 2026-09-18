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Santiago de Compostela

O Compostela Street regresa a Santiago con breaking, skate, música e competicións urbanas

O festival celebrará a súa segunda edición do 18 ao 20 de setembro no Campus Sur e incluirá tres campionatos de ámbito estatal e internacional

Redacción Santiago
18/09/2026 18:30
O Compostela Street celebrará a súa segunda edición no Campus Sur de Santiago entre o 18 e o 20 de setembro
O Compostela Street celebrará a súa segunda edición no Campus Sur de Santiago entre o 18 e o 20 de setembro
Concello de Santiago
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O festival urbano Compostela Street celebrará a súa segunda edición en Santiago os días 18, 19 e 20 de setembro, e farao cunha programación máis diversa e ambiciosa que incorpora máis disciplinas vinculadas á cultura e ao deporte urbanos e que sitúa ao festival como sede de diferentes competicións.

Así, no marco do Compostela Street o Campus Sur acollerá o sábado 19 o Campionato de España de Breaking e o primeiro Campionato Nacional Open Ranked de World Chase Tag, unha competición de persecución deportiva vinculada ao parkour; e o domingo 20 celebrarase o Campionato Internacional de Freestyle Football, unha disciplina centrada no control corporal, as transicións, a creatividade e o ritmo co balón. Tamén se celebrará, vinculada ao festival, a final da Liga Xunta de Galicia de Break

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Música e creatividade

A programación musical tamén se reforza nesta edición do Compostela Street, coa participación no festival de artistas dunha gran proxeccción entre o público novo. Así, para o venres 18 están previstas as actuacións de Lil Sam, Lgido e Santa Salut; e o sábado 19 de setembro será a quenda de Xián Pais, Faenna e XMaseda65.

Outra das propostas novidosas é a “Sabotaxe-Batalla de debuxantes”, na que varios artistas invitados terán que pintar nun espazo con diferentes soportes volumétricos, utilizando unicamente as cores branca e negra e enfrontándose a diferentes retos que un xurado lles imporá durante 90 minutos.

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