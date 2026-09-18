A Carreira de Orientación polo Ictus reunirá 330 persoas na Cidade da Cultura
A proba solidaria celebrarase o 27 de setembro e destinará as doazóns a Dano Cerebral Galicia
O Concello de Santiago de Compostela acolleu esta mañá a presentación da III Carreira de Orientación polo Ictus, unha proba deportiva solidaria que multiplicou a súa previsión de participación, acadando as 330 persoas inscritas nesta edición. A actividade, organizada polo Grupo Ictus Traslacional, Treat, dependente do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), percorrerá a Cidade da Cultura na mañá do 27 de setembro. A saída está prevista para as 10.30 horas, aínda que organización chama a chegar a partir das 10.00 para acreditar as inscricións.
Coa inscrición pechada, Pilar Lueiro animou a continuar realizando doazóns en beneficio de Dano Cerebral Galicia, e coincidiron con Francisco Campos e Luciano Fernández na importancia da sensibilización social sobre o ictus. A concelleira de Deportes chamou a participar e á práctica deportiva “non só para a prevención, senón tamén para a recuperación e mantemento despois do ictus”.
O director do grupo Treat insistiu na mesma liña de sensibilización social sobre o ictus, e chamou tamén a atención sobre o traballou punteiro que se está a realizar en Galicia a nivel de investigación sobre esta doenza, que a Carreira tamén vai axudar a visibilizar. Entre os agradecementos a patrocinadores e colaboradores quixo salientar a Aromon, o clube deportivo que organiza a Carreira de Orientación, e á Federación galega deste deporte, FEGADO, polo apoio técnico.
Pola súa banda, o presidente de Dano Cerebral Galicia, Luciano Fernández, agradeceu a Treat o seu labor de investigación, a súa “audacia” para saír do laboratorio para relacionarse co tecido asociativo, e a súa insistencia en “devolver á sociedade o froito do seu coñecemento”. Do mesmo xeito, agradeceu o labor de visibilización e tamén a implicación de todas as persoas que están a facer doazóns solidarias.
A inscrición na Carreira de Orientación polo Ictus é gratuíta, pero a organización chama a realizar doazóns a Dano Cerebral Galicia a través do apartado ‘Doa’ da web danocerebralgalicia.org ou desde Bizum, indicando o código 09280.