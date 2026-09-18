'Artesanamente' reúne en Santiago máis de 40 marcas de artesanía ata o domingo
O mercado ofrece produtos de artesanía e alimentación e completa a programación con demostracións de oficios tradicionais, degustacións e faladoiros
Esta mañá abriu as súas portas o mercado “Artesanamente” que celebra a súa segunda edición ata o próximo domingo na sede de Afundación, coa participación de máis de 40 marcas de artesanía e cunha ampla programación paralela.
Entre as marcas atópanse diferentes disciplinas, incluida a artesanía alimentaria. Nos seus postos pódense coñecer e adquirir produtos únicos, como xoias, moda, vaixelas, cerámica ou produtos de coiro. No que ten que ver coa alimentación, hai postos de xeados, galletas, queixo ou marmeladas.
Ademais dos postos de exposición e venda, “Artesanamente” volve apostar por mostrar o labor dos artesáns e artesás en directo e a pé de rúa, na rúa do Vilar. No exterior da sede de AFundación haberá exhibicións de traballo con coiro a cargo de Santiago Besteiro; con papel, con Cristina Velasco; con forxa con Jorge Eiroa; e con encaixe, con Ana Rosa Liste. Tamén mostrarán as súas técnicas o zoqueiro Álvaro Pin e a xoieira Paula Dacosta Ameijeiras.
A programación complétase con faladoiros, showcookings e mesas redondas. Esta tarde está prevista unha charla con “El rincón de Yobeida” sobre a súa cociña de fusión entre Galicia e Venezuela, e o sábado 19 haberá unha ampla oferta de actividades paralelas: unha degustación de pratos elaborados con produto de proximidade por Alén Tarrío, do restaurante Pampín; unha charla sobre a indumentaria tradicional galega a cargo da Asociación do Traxe Galego, ou unha degustación da que foi elixida no certame Santiago (É) Tapas como a mellor tapa creativa, elaborada polo establecemento Artesana. Xa no domingo 20, terá lugar unha charla sobre os oficios tradicionais cos zoqueiros Elena Ferro e Álvaro Pin.