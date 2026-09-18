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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

'Artesanamente' reúne en Santiago máis de 40 marcas de artesanía ata o domingo 

O mercado ofrece produtos de artesanía e alimentación e completa a programación con demostracións de oficios tradicionais, degustacións e faladoiros

Redacción Santiago
18/09/2026 17:00
A segunda edición de 'Artesanamente' celébrase na sede de Afundación en Santiago ata o domingo 20 de setembro
A segunda edición de 'Artesanamente' celébrase na sede de Afundación en Santiago ata o domingo 20 de setembro
Concello de Santiago
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Esta mañá abriu as súas portas o mercado “Artesanamente” que celebra a súa segunda edición ata o próximo domingo na sede de Afundación, coa participación de máis de 40 marcas de artesanía e cunha ampla programación paralela. 

Entre as marcas atópanse diferentes disciplinas, incluida a artesanía alimentaria. Nos seus postos pódense coñecer e adquirir produtos únicos, como xoias, moda, vaixelas, cerámica ou produtos de coiro. No que ten que ver coa alimentación, hai postos de xeados, galletas, queixo ou marmeladas.

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Ademais dos postos de exposición e venda, “Artesanamente” volve apostar por mostrar o labor dos artesáns e artesás en directo e a pé de rúa, na rúa do Vilar. No exterior da sede de AFundación haberá exhibicións de traballo con coiro a cargo de Santiago Besteiro; con papel, con Cristina Velasco; con forxa con Jorge Eiroa; e con encaixe, con Ana Rosa Liste. Tamén mostrarán as súas técnicas o zoqueiro Álvaro Pin e a xoieira Paula Dacosta Ameijeiras.

A programación complétase con faladoiros, showcookings e mesas redondas. Esta tarde está prevista unha charla con “El rincón de Yobeida” sobre a súa cociña de fusión entre Galicia e Venezuela, e o sábado 19 haberá unha ampla oferta de actividades paralelas: unha degustación de pratos elaborados con produto de proximidade por Alén Tarrío, do restaurante Pampín; unha charla sobre a indumentaria tradicional galega a cargo da Asociación do Traxe Galego, ou unha degustación da que foi elixida no certame Santiago (É) Tapas como a mellor tapa creativa, elaborada polo establecemento Artesana. Xa no domingo 20, terá lugar unha charla sobre os oficios tradicionais cos zoqueiros Elena Ferro e Álvaro Pin.

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