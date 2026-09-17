El vertido de purín se ralentiza y el Concello de Santiago refuerza el seguimiento de la calidad del agua

Augas de Galicia y el servicio de agua de Santiago coordinarán nuevas mediciones para seguir la evolución de la calidad del agua en el río Tambre Xunta

El avance del vertido de purín originado en una explotación ganadera de Tordoia hacia el río Tambre se ha ralentizado en las últimas horas, lo que permite situar más lejos una eventual afección al punto de captación de agua de Santiago. Pese a esta evolución, los niveles de amonio, aunque se mantienen bajos en general, todavía están lejos de los valores considerados adecuados para que el agua pueda entrar en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) compostelana.

La situación se ha abordado este jueves en una reunión convocada por Augas de Galicia a petición de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la que participaron representantes de los ayuntamientos de Santiago, Trazo, Oroso y Tordoia, además de personal técnico del Concello compostelano, de la empresa concesionaria del servicio de agua y del organismo autonómico.

Uno de los principales acuerdos es que Augas de Galicia mantendrá una comunicación permanente con el Ayuntamiento de Santiago sobre la evolución del vertido. El Concello había reclamado esta información después de que el miércoles su comité de coordinación analizase la situación y solicitase por escrito datos sobre la evolución del vertido, su previsión de llegada al Tambre, las medidas de control y la coordinación entre administraciones.

Además, los técnicos de la empresa que gestiona el servicio de agua de Santiago y de Augas de Galicia coordinarán las mediciones en el río para establecer puntos similares de parametrización y poder contrastar los resultados obtenidos en ambos dispositivos.

La Xunta descarta que el vertido de purín llegue a la potabilizadora de Santiago Más información

Siete barreras de contención

Según la información trasladada en la reunión, actualmente hay siete barreras de contención instaladas en el río, entre presas de tierra y barreras filtrantes. También está previsto intensificar los trabajos de aspiración del purín en las dos márgenes para evitar que alcance el punto de captación de la ETAP de Santiago.

La empresa concesionaria del servicio de agua de la ciudad, que ya estaba colaborando en las labores de contención y retirada del vertido, ha ofrecido además incrementar los vehículos disponibles para reforzar estos trabajos.

El Concello de Santiago había preparado el miércoles distintos escenarios de actuación ante una posible llegada de la contaminación a la captación, incluido un eventual corte del suministro y medidas para proteger la red municipal y evitar una pérdida de presión.

Santiago elimina riegos y baldeos e insta a limitar el consumo de agua tras el vertido de purín en Tordoia Más información

Por el momento, la ralentización del avance del vertido y las nuevas barreras de contención han permitido alejar esa posibilidad, aunque la vigilancia continúa y el objetivo de los trabajos sigue siendo evitar cualquier afección al punto de captación.

Más de 30 kilómetros siguiendo el río

La reunión también permitió precisar las distancias que se habían manejado durante los últimos días. Las primeras informaciones situaban el punto del vertido a unos 20 kilómetros de la ETAP del Tambre, pero esa cifra correspondía a la distancia en línea recta entre ambos puntos.

Siguiendo el recorrido del río, la distancia es de algo más de 30 kilómetros.