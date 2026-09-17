A USC reúne no Campus de Santiago a segunda promoción dos Champions de EUniWell
O programa incorpora novas persoas investigadoras para impulsar proxectos sobre benestar e favorecer a colaboración entre universidades europeas
O Campus de Santiago acolle esta semana o encontro da segunda promoción de Champions da Universidade Europea para o Benestar (EUniWell), a Alianza da que forma parte a USC dende o ano 2023. A reunión, que se desenvolve en modalidade híbrida, reúne durante dous días as novas persoas investigadoras sénior seleccionadas para formar parte deste programa.
No encontro participan presencialmente como integrantes da nova promoción María Teresa Carrillo, da USC; Sharafat Ali, da Universidade de Linneo; e Susana Martínez Rodríguez, da Universidade de Murcia. Tamén asisten dúas das primeiras Champions, que desenvolveron os seus plans de acción durante o curso 2025/2026: Azucena Mora, da USC, e Anna Maria Papini, da Universidade de Florencia.
Os Champions foron recibidos pola mañá en San Xerome pola reitora Rosa M. Crujeiras, quen lles deu a benvida á Universidade de Santiago á vez que aproveitou para louvar esta iniciativa que coordina a institución compostelá. Na xuntanza, os novos Champion explicáronlle á reitora os proxectos que van desenvolver ao longo do seu mandato en materia de materiais, dor crónica ou economía, que á súa vez entroncan cos da primeira promoción, como puxeron de manifesto.
A reunión ten como obxectivo presentar os plans de acción dos/as novos/as Champions, identificar posibles sinerxías e oportunidades de colaboración e compartir as experiencias da primeira promoción. As persoas que forman parte do programa EUniWell Champions Scheme actúan como embaixadoras da Alianza tanto dentro como fóra das súas respectivas universidades, contribuíndo á difusión da misión e dos valores de EUniWell, impulsando a colaboración interdisciplinaria e favorecendo a difusión e transferencia de resultados da investigación relacionados co benestar.
O EUniWell Champions Scheme está coordinado pola USC no marco do Paquete de Traballo 8 (WP8), dedicado á investigación, innovación e emprendemento responsables, dentro do proxecto EUniWell-Weff da Alianza EUniWell.
María Teresa Carrillo, nova Champion da USC
A catedrática da Facultade de Psicoloxía María Teresa Carrillo toma o relevo da catedrática de Veterinaria Azucena Mora como representante da USC no programa EUniWell Champions Scheme. Ao longo do curso 2026/2027 desenvolverá o seu propio plan de acción, cuxo principal obxectivo é transferir o coñecemento derivado da súa investigación sobre a dor crónica para mellorar a calidade de vida das persoas que a padecen e, ao tempo, sensibilizar sobre o grave impacto que as enfermidades crónicas teñen nelas.
A súa incorporación como Champion reforza o compromiso da Universidade coa investigación e a transferencia de coñecemento no ámbito do benestar.