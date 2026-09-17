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Santiago de Compostela

El PPdeG acusa a Sanmartín de desviar el debate sobre la zona tensionada al reclamar los fondos para Santiago

Paula Prado sostiene que la gestión de estos recursos corresponde a la Xunta y cuestiona los efectos de la declaración en el mercado del alquiler

Agencias
17/09/2026 16:00
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, defendió que el PP afronta las próximas municipales en Santiago con Borja Verea como candidato
Las alcaldesas de Santiago y A Coruña, Goretti Sanmartín e Inés Rey, se reunirán este viernes para abordar la gestión de los fondos destinados a las zonas tensionadas
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La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha considerado que las regidoras de A Coruña, Inés Rey, y de Santiago, Goretti Sanmartín, tratan de "tapar el fracaso" de la declaración de las zonas gestionadas con una "cortina de humo".

Así se ha pronunciado la dirigente popular al ser preguntada en rueda de prensa por la reunión que mantendrán este viernes las dos alcaldesas para exigir a la Xunta que traspase a sus respectivos consistorios los fondos que destina el Gobierno a las ciudades declaradas como zonas tensionadas.

La financiación estatal prevista para Galicia asciende a un máximo de 5.112.304 euros y está vinculada a las zonas tensionadas de Santiago y A Coruña

El Gobierno avisa a la Xunta de que los 5,11 millones para vivienda están vinculados a Santiago y A Coruña

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Paula Prado ha sostenido que "son libres de reunirse entre ellas o con quién estimen oportuno" pero ha recordado que la propia ley que permitió la declaración de zonas tensionadas señala que el dinero destinado en el marco de esta declaración, "lo gestiona la comunidad autónoma".

Dicho esto, ha sostenido que "está claro" que esta declaración lo que provocó, al menos en la ciudad de A Coruña, que es de la que "hay más datos", es "una bajada estrepitosa de las viviendas en alquiler".

"Lo que está claro es que esta decisión fue un fracaso", ha dicho para considerar que las alcaldesas están "intentando tapar su fracaso con esta cortina de humo" sobre los fondos.

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