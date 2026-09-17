Un musical llevará el Camino de Santiago hasta los escenarios de Seúl en 2027

El musical ‘Caminante’ se estrenará en Seúl el 4 de abril de 2027 con una puesta en escena inspirada en el Camino de Santiago

La productora audiovisual Producciones Videomaster, con sede en Ponferrada (León), participa en la creación del musical Caminante, un espectáculo musical internacional que llevará la esencia y las emociones del Camino de Santiago hasta Seúl (Corea del Sur).

El proyecto pretende trasladar al escenario no solo la imagen del Camino, sino también su dimensión emocional: el esfuerzo, la búsqueda, el encuentro, la naturaleza, la lluvia, la soledad y las sensaciones que acompañan a quienes recorren esta ruta milenaria.

Su estreno en teatro está previsto para el 4 de abril de 2027 y el espectáculo reunirá sobre el escenario a cuatro protagonistas, bailarines, coros y músicos en directo en una propuesta que combina música, danza, interpretación y recursos audiovisuales para crear una propuesta dinámica y sensorial, según ha informado a Europa Press en un comunicado Videomaster Producciones.

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La obra está escrita y dirigida por Na Sang-cheon, dramaturgo y productor cultural surcoreano con una trayectoria vinculada al teatro, la producción de K-pop y, más recientemente, a la literatura y las artes escénicas.

Uno de los elementos diferenciales del musical será su escenografía audiovisual, desarrollada por Videomaster Producciones a partir de imágenes inspiradas en diferentes lugares y paisajes del Camino de Santiago. Las proyecciones forman parte activa de la puesta en escena para establecer un diálogo entre el espacio físico del teatro y los distintos paisajes y ambientes del Camino.

La tecnología audiovisual permitirá al público sumergirse en diferentes momentos y escenarios asociados a esta ruta y la propuesta incorpora además efectos de lluvia, ambientes y diferentes recursos visuales diseñados para generar una atmósfera envolvente. De este modo, las imágenes se convierten en un elemento narrativo que acompaña a la música, la danza y la interpretación.

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Experiencia que "trasciende las fronteras"

A través de la combinación de música en directo, movimiento, color e imagen, 'Caminante' busca transmitir una experiencia que "trasciende las fronteras y los idiomas" y el espectáculo recrea algunas de las emociones asociadas al Camino como la incertidumbre de los primeros pasos, el cansancio, la contemplación del paisaje, los encuentros inesperados y la transformación personal.

Para Videomaster Producciones formar parte de este proyecto supone "una oportunidad" para mostrar internacionalmente su capacidad de producción audiovisual desde Ponferrada. Con 40 años de trayectoria, la productora afronta así un nuevo reto creativo que aúna la experiencia acumulada a lo largo de las últimas cuatro décadas con las nuevas posibilidades de la tecnología audiovisual.