Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un musical llevará el Camino de Santiago hasta los escenarios de Seúl en 2027

‘Caminante’ recreará a través de música, danza y audiovisuales los paisajes y las emociones asociadas a la ruta en su estreno el 4 de abril

Agencias
17/09/2026 16:30
El musical ‘Caminante’ se estrenará en Seúl el 4 de abril de 2027 con una puesta en escena inspirada en el Camino de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La productora audiovisual Producciones Videomaster, con sede en Ponferrada (León), participa en la creación del musical Caminante, un espectáculo musical internacional que llevará la esencia y las emociones del Camino de Santiago hasta Seúl (Corea del Sur).

El proyecto pretende trasladar al escenario no solo la imagen del Camino, sino también su dimensión emocional: el esfuerzo, la búsqueda, el encuentro, la naturaleza, la lluvia, la soledad y las sensaciones que acompañan a quienes recorren esta ruta milenaria.

Su estreno en teatro está previsto para el 4 de abril de 2027 y el espectáculo reunirá sobre el escenario a cuatro protagonistas, bailarines, coros y músicos en directo en una propuesta que combina música, danza, interpretación y recursos audiovisuales para crear una propuesta dinámica y sensorial, según ha informado a Europa Press en un comunicado Videomaster Producciones.

El convenio de Compostela Rupestre reúne a la Diputación de A Coruña y a los ayuntamientos de Santiago, Ames, Brión, Teo y Val do Dubra

Compostela Rupestre prepara la renovación de la señalización de sus rutas y patrimonio arqueológico

Más información

La obra está escrita y dirigida por Na Sang-cheon, dramaturgo y productor cultural surcoreano con una trayectoria vinculada al teatro, la producción de K-pop y, más recientemente, a la literatura y las artes escénicas.

Uno de los elementos diferenciales del musical será su escenografía audiovisual, desarrollada por Videomaster Producciones a partir de imágenes inspiradas en diferentes lugares y paisajes del Camino de Santiago. Las proyecciones forman parte activa de la puesta en escena para establecer un diálogo entre el espacio físico del teatro y los distintos paisajes y ambientes del Camino.

La tecnología audiovisual permitirá al público sumergirse en diferentes momentos y escenarios asociados a esta ruta y la propuesta incorpora además efectos de lluvia, ambientes y diferentes recursos visuales diseñados para generar una atmósfera envolvente. De este modo, las imágenes se convierten en un elemento narrativo que acompaña a la música, la danza y la interpretación.

O concerto de Rufus T. Firefly en Santiago terá lugar o 1 de outubro na Casa das Máquinas con entrada libre ata completar o aforo

Rufus T. Firefly levará a Santiago o vínculo entre música e saúde mental cun concerto gratuíto

Más información

Experiencia que "trasciende las fronteras"

A través de la combinación de música en directo, movimiento, color e imagen, 'Caminante' busca transmitir una experiencia que "trasciende las fronteras y los idiomas" y el espectáculo recrea algunas de las emociones asociadas al Camino como la incertidumbre de los primeros pasos, el cansancio, la contemplación del paisaje, los encuentros inesperados y la transformación personal.

Para Videomaster Producciones formar parte de este proyecto supone "una oportunidad" para mostrar internacionalmente su capacidad de producción audiovisual desde Ponferrada. Con 40 años de trayectoria, la productora afronta así un nuevo reto creativo que aúna la experiencia acumulada a lo largo de las últimas cuatro décadas con las nuevas posibilidades de la tecnología audiovisual.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A reitora da USC, Rosa M. Crujeiras, recibiu en San Xerome as persoas integrantes da segunda promoción de Champions de EUniWell

A USC reúne no Campus de Santiago a segunda promoción dos Champions de EUniWell
redacción santiago
Josefa Salgado Carballo asumiu este xoves o decanato da Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela

Josefa Salgado toma posesión como nova decana da Facultade de Física da USC
redacción santiago
O novo Centro Sociocultural e de Maiores estará situado no número 17 da rúa San Pedro de Mezonzo, nun local cedido ao Concello durante 25 anos

O Concello adxudica por 1,37 millóns as obras do novo centro sociocultural e de maiores do Ensanche
redacción santiago
Más de 50 personas de distintas asociaciones gallegas de salud mental completaron el tramo final del Camino Francés

Más de 50 personas vinculadas a asociaciones de salud mental completan el Camino Francés hasta Santiago
Adriana Quesada