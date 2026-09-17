Josefa Salgado toma posesión como nova decana da Facultade de Física da USC
A nova responsable fixa entre os seus retos actualizar o grao, mellorar as infraestruturas e abordar o impacto da intelixencia artificial na formación
A profesora Josefa Salagado Carballo xa é a nova decana da Facultade de Física da USC logo de tomar posesión do seu cargo este xoves 17 nun acto institucional presidido pola reitora Rosa M. Crujeiras. “Seguiremos traballando para avanzar e consolidar o acadado, para atraer talento feminino ás nosas aulas e aos nosos departamentos”, destacou a profesora Salgado no seu discurso. “Non debemos esperar a que o futuro chegue ás nosas aulas, debemos contribuír a construír ese futuro”, engadiu.
A necesidade de manter un diálogo aberto e constante foi o eixo sobre o que a reitora artellou o seu discurso. Os centros, dixo, “son os que mellor coñecen a súa realidade. Por iso as súas necesidades teñen que formar parte dun diálogo permanente coa institución. Dende a Reitoría debemos escoitar, coñecer esas necesidades e establecer prioridades. E temos por diante un traballo de planificación que nos permita atender primeiro aquilo que é máis necesario e aquilo que ten maior impacto sobre a actividade universitaria”. A reitora expresou o seu desexo de que esta sexa “unha etapa para seguir facendo crecer a Facultade de Física, para reforzar o seu papel dentro da Universidade e para que o coñecemento que aquí se produce siga contribuíndo a comprender mellor o mundo e a transformalo”.
“Comprender o mundo de forma rigorosa”
A nova decana dedicou boa parte da súa intervención a definir as múltiples facianas dunha disciplina como a Física. “Cando falamos da importancia da Física na Universidade, non estamos falando unicamente dunha disciplina académica; estamos falando do intento de comprender o mundo de forma rigorosa para contribuír á resolución dos problemas da sociedade; de formar persoas capaces de formular preguntas difíciles de resolver, quizais imposibles neste momento; de interpretar datos; de construír modelos que reflictan a nosa realidade; e de distinguir entre evidencias e opinións sen máis”, sinalou.
Con todo, a xuízo da profesora Salgado, non se percibe aínda “a amplitude dos perfís profesionais aos que pode acceder unha persoa graduada en Física”. Neste senso, a nova decana anunciou un futuro plan de difusión e divulgación “das nosas competencias e capacidades, e tamén do coñecemento que somos capaces de xerar”. Nesta mesma liña e coincidindo co 40 aniversario da sede da Facultade de Física, “imos preparar un programa de conferencias, mesas redondas, con participación de persoas egresadas desta facultade que nos conten a súa experiencia profesional e que lles achegou ter pasado por este centro”.
Entre os retos actuais, a decana detívose na modificación do grao de Física e na necesidade de actualizar as infraestruturas do centro xa que “necesitamos espazos acondicionados, adaptados, que favorezan a colaboración, a interdisciplinariedade e a interacción entre estudantes e profesorado”. Ademais, tamén reservou oco na súa intervención para poñer o foco no desafío que supón a IA. “A intelixencia artificial non esixe simplemente incorporar novas ferramentas, senón revisar que queremos que aprendan os nosos estudantes, como debemos avaliar esa aprendizaxe e que experiencias debemos preservar, reforzar e, mesmo, cales debemos abandonar”, afirmou. Para a decana, “é preciso que a Universidade sexa un actor protagonista nesta transformación se queremos seguir sendo un axente fundamental na transformación da sociedade e motor da transmisión e xeración do coñecemento”, concluíu.