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Santiago de Compostela

Compostela Rupestre prepara la renovación de la señalización de sus rutas y patrimonio arqueológico

La Diputación y Santiago, Ames, Brión, Teo y Val do Dubra han renovado su convenio para poder avanzar en nuevas iniciativas 

Agencias
17/09/2026 15:45
El convenio de Compostela Rupestre reúne a la Diputación de A Coruña y a los ayuntamientos de Santiago, Ames, Brión, Teo y Val do Dubra
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La Diputación de A Coruña y los ayuntamientos que forman 'Compostela Rupestre' - Santiago de Compostela, Ames, Brión, Teo y Val do Dubra - han renovado su convenio con el objetivo de avanzar en nuevas iniciativas para mejorar la señalización de rutas, el mantenimiento y la difusión de patrimonio arqueológico vinculado a esta colaboración.

"La actuación más urgente que tenemos y en la que estamos trabajando es la señalización que se va a licitar próximamente", ha destacado el diputado provincial de Patrimonio, Xosé Lois Penas, en declaraciones a los medios de comunicación.

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Ha sido antes de dicha rúbrica que ha tenido lugar este jueves en la sede del organismo provincial. Allí, han firmado Xosé Lois Penas; los alcaldes de Brión, Pablo Lago; de Teo, Lucía Calvo; y de Val do Dubra, Diego Méndez; así como el concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás; y el de Gestión del Medio Natural de Ames, Javier Antelo.

Además, según ha explicado el diputado provincial, con este acuerdo, que se renueva cada cuatro años, quieren "poner en marcha las posibles expropiaciones que hiceran falta entorno a algún elemento patrimonial" y crear "un nuevo comité científico" que tendrá que "dictaminar" si se incorporan nuevos municipios al proyecto.

"Ya hay la solicitud del Ayuntamiento de Outes que se aprobó en el comité director, pero falta que el científico dé el visto bueno", ha detallado al respecto. También ha recalcado la intención de sumar "nuevos elementos patrimoniales" a este acuerdo.

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