O Castiñeiriño acolle un mural para visibilizar a realidade das persoas con dano cerebral adquirido
A obra, impulsada pola Concellaría de Xuventude xunto con Dano Cerebral Santiago, naceu dun proceso participativo coas persoas usuarias da entidade
Visibilizar a realidade das persoas con dano cerebral adquirido para favorecer a súa inclusión e fomentar políticas de prevención é o obxectivo do mural da rúa do Castiñeiriño, en colaboración coa asociación Dano Cerebral Santiago de Compostela que ten a súa sede no mesmo barrio. A concelleira María Rozas e o presidente da entidade, Luciano Fernández, visitaron esta mañá os traballos, acompañados por usuarios e usuarias da asociación. O mural leva a firma da ilustradora Galleta María.
A tenenta de alcaldesa explicou que a idea de realizar esta intervención mural xurdiu o ano pasado, con motivo do 25 aniversario de Dano Cerebral Santiago. A concelleira insistiu no poder da arte urbana “non só para transformar espazos, senón tamén como ferramenta de expresión social, como instrumento de empoderamento e como elemento de orgullo identitario de quen habita os lugares nos que se realizan os murais”.
Pola súa banda, o presidente de Dano Cerebral Santiago agradeceu a iniciativa da Concellería de Xuventude “que é un reforzo da visibilización e da normalización de todo o que ten que ver co dano cerebral adquirido”. Luciano Fernández tamén se mostrou convencido de que o mural servirá para poñer en valor o traballo que se desenvolve na sede da entidade, situado cerca da obra.
Un mural participativo
A artista Galleta María explicou que esta é unha intervención mural comunitaria e participativa, no que ela fixo “o papel de tradutora, para levar á parede as ideas que trasladaron as persoas con dano cerebral adquirido e as responsables da asociación”. Tamén recoñeceu que “esta foi unha gran oportunidade, porque supuxo unha aprendizaxe e permitiu revisar os propios prexuízos”.
O mural no que se está traballando, que procura trasladar unha imaxe en positivo das persoas con dano cerebral adquirido, é o resultado dun proceso no que 7h Cooperativa Cultural e a asociación Dano Cerebral Santiago organizaron diferentes grupos de traballo nos que as as participantes trasladaron as súas vivencias, reivindicacións, intereses e coñecementos.
Este traballo deu orixe ao bosquexo realizado pola artista María Martínez, coñecida como Galleta María, unha ilustradora e muralista afincada en Valencia. A súa obra caracterízase polo uso da cor e dunha linguaxe gráfica propia, pero tamén polo seu compromiso coas loitas sociais e a sustentabilidade.