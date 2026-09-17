Más de 50 personas vinculadas a asociaciones de salud mental completan el Camino Francés hasta Santiago

Más de 50 personas de distintas asociaciones gallegas de salud mental completaron el tramo final del Camino Francés Concello de Santiago

Más de 50 personas procedentes de distintas asociaciones gallegas de salud mental completaron esta semana el tramo final del Camino Francés hasta Santiago de Compostela, en una actividad que combinó peregrinación, deporte, ocio y convivencia.

La iniciativa, organizada por Saúde Mental FEAFES Galicia, alcanzó este año su XVI edición. Las personas participantes comenzaron el recorrido el martes en Salceda, hicieron noche en O Pedrouzo y continuaron al día siguiente hasta Monte do Gozo, antes de completar este jueves la llegada a la Praza do Obradoiro.

En la actividad participaron personas vinculadas a las asociaciones Doa, de Vigo y Cangas; Saúde Mental Ferrol, de Narón; Fonte da Virxe, de Santiago; Andaina, de Ordes y Dodro; y Alba, de Pontevedra.

FEAFES Galicia señala que el objetivo de esta iniciativa es generar un espacio compartido de ocio, actividad física y convivencia entre personas con problemas de salud mental. La federación vincula estas actividades con aspectos como el bienestar físico y emocional, las relaciones sociales, la autodeterminación y la inclusión social.

O Castiñeiriño acolle un mural para visibilizar a realidade das persoas con dano cerebral adquirido Más información

Tras completar el recorrido, el grupo fue recibido en el Pazo de Raxoi por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, y representantes de los distintos grupos de la Corporación Municipal.

Durante la recepción, celebrada en el Salón Vermello, las representantes municipales dieron la bienvenida a las personas participantes y les desearon una buena estancia en la ciudad. Por su parte, representantes del colectivo reivindicaron la necesidad de que las personas con problemas de salud mental tengan voz en los debates sociales.

El presidente de FEAFES Galicia, Jaime Figueroa, también participó en el acto, al igual que Juan Carlos Borges, uno de los peregrinos que tomó parte en esta edición. Además, asistió Jaime Linares, gerente de la Fundación José Otero-Carmela Martínez, entidad que financió la actividad a través de su Plan de Ayudas 2026.

Como cierre de la recepción, el Concello de Santiago entregó a las personas peregrinas una ilustración de las Marías y un libro sobre la ciudad como regalos institucionales.