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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A zona vella de Santiago converterase nun escenario de misterio cun asasinato ficticio e nove enigmas

‘A Raposa do Aire’ percorrerá a cidade histórica na noite do 26 de setembro e permitirá participar en equipos ata a 250 persoas

Adriana Quesada
Adriana Quesada
16/09/2026 17:00
A zona histórica de Santiago trasnsformarase na noite do próximo 26 de setembro nun gran taboleiro de xogo
A zona histórica de Santiago trasnsformarase na noite do próximo 26 de setembro nun gran taboleiro de xogo
Concello de Santiago
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O asasinato ficticio dun xornalista inglés, unha antiga lenda, un suposto culto e nove enigmas repartidos pola zona histórica de Santiago serán os ingredientes de 'A Raposa do Aire', un xogo inmersivo que levará a noite do 26 de setembro unha investigación policial ficticia ás rúas da cidade.

A actividade comezará ás 22.00 horas e terá unha duración aproximada de dúas horas e media. As persoas participantes poderán inscribirse individualmente ou en grupo e asumirán o papel de investigadoras para intentar reconstruír o que sucedeu a partir das pistas que vaian atopando durante o percorrido.

A historia parte da chegada a Santiago dun xornalista inglés que investigaba a lenda da Raposa do Aire e a posible existencia dun antigo culto relacionado con ela. A súa morte dará inicio á investigación, na que os participantes terán que resolver nove probas situadas en distintos puntos do casco histórico.

En cada localización atoparán un personaxe vinculado ao caso que lles formulará un reto de lóxica, observación, enxeño ou investigación. Cada solución achegará novas informacións para avanzar na historia.

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O propio patrimonio da cidade formará parte do xogo. O percorrido desenvolverase integramente pola zona histórica e as diferentes localizacións estarán integradas na narrativa, de maneira que rúas e elementos da contorna servirán como escenario das probas e da investigación.

A proposta combina misterio, novela negra, lendas populares e terror, aínda que tanto o asasinato como o culto e os sucesos sobrenaturais forman parte dunha historia ficticia e teatralizada.

A actividade está impulsada por Cruz Vermella, Flying Fun e Escondi-T, coa colaboración da Concellaría de Xuventude, e ten ademais carácter solidario: a recadación das inscricións será destinada a Cruz Vermella. Os dez equipos gañadores recibirán produtos do comercio local grazas á colaboración da asociación EmRede. 

As inscricións para esta nova quenda abriron este 16 de setembro ás 17.00 horas e estarán dispoñibles ata completar as 250 prazas. O formulario de participación está dispoñible na páxina de Cruz Vermella. 

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