Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta agradece a Aena que reduzca la subida de tasas y pide más incentivos para atraer aerolíneas a Santiago

Diego Calvo confía en que la nueva temporada permita recuperar viajeros con la llegada de nuevas compañías y destinos a los aeropuertos gallegos

Agencias
16/09/2026 16:15
Diego Calvo ha señalado que la Xunta pidió a Aena más esfuerzos en tasas e incentivos tras la salida de Ryanair del aeropuerto de Santiago
Diego Calvo ha señalado que la Xunta pidió a Aena más esfuerzos en tasas e incentivos tras la salida de Ryanair del aeropuerto de Santiago
Mónica Arcay Carro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha agradecido que Aena reduzca la subida de las tasas y ha abogado también por que se realicen "esfuerzos" en los "incentivos".

Preguntado por los trabajos para paliar la caída de viajeros en los aeropuertos gallegos, Diego Calvo se ha mostrado optimista al asegurar que, de cara a la nueva temporada que se inicia después del verano "hay muy buenas noticias" toda vez que van a empezar a operar nuevas aerolíneas y nuevos destinos, tanto desde A Coruña como desde Santiago.

Por lo tanto, y tras recordar también que el aeropuerto de Lavacolla estuvo cerrado por obras, ha considerado que "es cuestión de tiempo" que se empiecen a consolidar los resultados.

Además, se ha referido también al anuncio de Aena de reducir la subida de las tasas para recordar que, con la marcha de Ryanair de Santiago, la propia Xunta pidió a la empresa pública que "hiciese un esfuerzo". "Aena hizo un esfuerzo en lo tocante a los incentivos que existían en los tres aeropuertos gallegos e incluso igualó los incentivos que existían en Santiago con los de A Coruña y Vigo", ha afirmado.

La niebla y el viento en el aeropuerto de Santiago obligan a desviar siete aviones a Oporto, Vigo y A Coruña

Más información

Diego Calvo ha destacado que todo el trabajo "va encaminado a conseguir que nuevas aerolíneas" acudan a Galicia, que operen destinos nuevos e incluso recuperar compañías que en algún momento dejaron de operar en la Comunidad.

"El interés de todos, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Xunta de Galicia y, por supuesto, de Aena, es tener más movimiento en los aeropuertos y que cuantas más aerolíneas vengan, mejor", ha dicho para señalar que si Aena considera que puede "seguir haciendo esfuerzos", el Gobierno gallego "está a favor".

"Agradecemos todos los esfuerzos que puedan hacer, no solo en las tasas, sino también en los incentivos. Porque las tasas son una parte de los costes que tienen que soportar las aerolíneas que les cobra Aena, pero también hay incentivos", ha explicado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

As empresas interesadas na renovación da carpintería exterior do Palacio de Congresos poderán presentar as súas ofertas ata o 6 de outubro

O Consorcio de Santiago licita por 502.000 euros a renovación da carpintería exterior do Palacio de Congresos
redacción santiago
A Biblioteca José Saramago conta con salas de lectura nos centros socioculturais de Vite, Conxo, Santa Marta e Fontiñas

A Biblioteca José Saramago de Santiago pechou 2025 con case 7.000 carnés e 16.500 libros prestados
redacción santiago
O concerto de Rufus T. Firefly en Santiago terá lugar o 1 de outubro na Casa das Máquinas con entrada libre ata completar o aforo

Rufus T. Firefly levará a Santiago o vínculo entre música e saúde mental cun concerto gratuíto
redacción santiago
Antón Santamarina recolleu este mércores o IX Premio Porteiro Garea da Universidade de Santiago de Compostela

Antón Santamarina recibe o IX Premio Porteiro Garea da USC pola súa traxectoria na lingüística galega
redacción santiago