La Xunta agradece a Aena que reduzca la subida de tasas y pide más incentivos para atraer aerolíneas a Santiago

Diego Calvo ha señalado que la Xunta pidió a Aena más esfuerzos en tasas e incentivos tras la salida de Ryanair del aeropuerto de Santiago Mónica Arcay Carro

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha agradecido que Aena reduzca la subida de las tasas y ha abogado también por que se realicen "esfuerzos" en los "incentivos".

Preguntado por los trabajos para paliar la caída de viajeros en los aeropuertos gallegos, Diego Calvo se ha mostrado optimista al asegurar que, de cara a la nueva temporada que se inicia después del verano "hay muy buenas noticias" toda vez que van a empezar a operar nuevas aerolíneas y nuevos destinos, tanto desde A Coruña como desde Santiago.

Por lo tanto, y tras recordar también que el aeropuerto de Lavacolla estuvo cerrado por obras, ha considerado que "es cuestión de tiempo" que se empiecen a consolidar los resultados.

Además, se ha referido también al anuncio de Aena de reducir la subida de las tasas para recordar que, con la marcha de Ryanair de Santiago, la propia Xunta pidió a la empresa pública que "hiciese un esfuerzo". "Aena hizo un esfuerzo en lo tocante a los incentivos que existían en los tres aeropuertos gallegos e incluso igualó los incentivos que existían en Santiago con los de A Coruña y Vigo", ha afirmado.

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Diego Calvo ha destacado que todo el trabajo "va encaminado a conseguir que nuevas aerolíneas" acudan a Galicia, que operen destinos nuevos e incluso recuperar compañías que en algún momento dejaron de operar en la Comunidad.

"El interés de todos, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Xunta de Galicia y, por supuesto, de Aena, es tener más movimiento en los aeropuertos y que cuantas más aerolíneas vengan, mejor", ha dicho para señalar que si Aena considera que puede "seguir haciendo esfuerzos", el Gobierno gallego "está a favor".

"Agradecemos todos los esfuerzos que puedan hacer, no solo en las tasas, sino también en los incentivos. Porque las tasas son una parte de los costes que tienen que soportar las aerolíneas que les cobra Aena, pero también hay incentivos", ha explicado.