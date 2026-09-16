Santiago ofrecerá a más de 20.000 escolares un programa cultural con teatro sobre franquismo, acoso y educación sexual

La programación incluye 14 espectáculos entre octubre y abril para alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato Concello de Santiago

Más de 20.000 escolares participan cada año en el programa didáctico de Compostela Cultura, que este curso volverá a llevar a los escenarios del Auditorio de Galicia y el Teatro Principal propuestas de música, teatro, danza y monicreques adaptadas a diferentes edades. La programación 2026-2027 estará formada por 14 espectáculos entre octubre y abril.

Más allá de las propuestas dirigidas específicamente al público infantil y juvenil, el programa incorpora este curso varios espectáculos que abordan cuestiones sociales y educativas como la memoria de las mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer durante el franquismo, la educación sexual, el acoso escolar o el impacto de la inteligencia artificial.

La programación arrancará el 15 y 16 de octubre con 'Breve historia da música clásica', de la Banda Municipal de Música de Santiago junto a Fran Rei y Félix Rodríguez, dirigida al alumnado de 3º a 6º de Primaria. Los días 22 y 23 de octubre llegará al Teatro Principal 'Caídas', de Redrum, para ESO y Bachillerato. La obra recupera la memoria de las mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer durante la dictadura franquista y contará con un coloquio posterior.

El 29 y 30 de octubre será el turno de 'O bosque de Grimm', una producción de La Maquiné con la Real Filharmonía de Galicia que combina música de Maurice Ravel, teatro gestual, monicreques y vídeo. Está dirigida a Educación Infantil y 1º y 2º de Primaria.

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Ya en noviembre, la Banda Municipal ofrecerá 'Música de cine', los días 5 y 6, coincidiendo con el 40 aniversario de Cineuropa. El espectáculo, dirigido a ESO y Bachillerato, combinará música en directo, narración y proyecciones para explicar el papel de las bandas sonoras en las películas.

Educación emocional, sexual e inteligencia artificial

El programa se retomará en enero con 'O Monstro de Cores', de Xanela do Maxín, una propuesta de teatro y monicreques centrada en la educación emocional. También llegará 'Farö', un nuevo trabajo de La Maquiné y la Real Filharmonía de Galicia construido a partir de música de Claude Debussy y otros compositores y dirigido a alumnado de 3º a 6º de Primaria.

En febrero se concentrarán tres de las propuestas con contenidos más vinculados a cuestiones de actualidad. 'Voo', de Teatro O Cubo, utilizará el teatro físico y la danza para abordar el deseo de volar; 'deseXo', de Talía Teatro, tratará desde el humor cuestiones relacionadas con la educación sexual y las relaciones; y 'A Biblioteca Galáctica (contra a IA fantástica)', de Tanxarina, utilizará los monicreques para hablar de amistad, libros y tecnología, con una reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial.

En marzo llegará 'Mular (o la gran captura)', de Cinc Cèntims Teatre; 'Reiniciar memoria', una propuesta de la Real Filharmonía de Galicia con Miguel Ángel Cajigal, conocido como El Barroquista, para acercar la música sinfónica al público joven; y 'O arcón de Noa', de Lilian Portela Fontán, que utiliza la danza contemporánea para introducir al público infantil en una historia de fantasía.

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El programa se cerrará en abril con dos propuestas teatrales. El día 13, Anita Maravillas representará 'La Maestra', un espectáculo de teatro y monicreques sobre educación, libertad y cuidado mutuo. Los días 27 y 28, LaJoven llevará al Auditorio de Galicia 'Invisible', adaptación de la novela de Eloy Moreno dirigida a ESO y Bachillerato que aborda la violencia, el silencio cómplice, la falta de empatía, el miedo y el acoso. La representación también contará con un coloquio posterior.

Los centros de Santiago podrán solicitar plaza desde el jueves

Las reservas para participar en el programa se abrirán el jueves 17 de septiembre a las 8.30 horas para los centros educativos de Santiago. Los del resto de Galicia podrán presentar sus solicitudes desde el viernes 18, también a las 8.30 horas.

Cada centro podrá solicitar un máximo de 60 plazas por actuación, incluyendo alumnado, profesorado y acompañantes. La inscripción se realizará mediante un único formulario en el que se deberá establecer el orden de preferencia de las actividades.

Las plazas se adjudicarán por orden de recepción hasta completar la capacidad disponible, procurando distribuirlas entre el mayor número posible de centros. Las solicitudes presentadas antes de la fecha correspondiente no serán admitidas.