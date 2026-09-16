Rufus T. Firefly levará a Santiago o vínculo entre música e saúde mental cun concerto gratuíto
O proxecto ‘Resonancias’ chegará o 1 de outubro á Casa das Máquinas, onde a actuación se combinará cunha conversa cunha psicóloga especializada na industria musical
O proxecto 'Resonancias', que explora o vínculo entre a música e a saúde mental, chegará o 1 de outubro a Santiago. Será coa banda Rufus T. Firefly como protagonista dun concerto que se celebrará na Casa das Máquinas, con entrada libre.
'Resonancias' celebrou un primeiro encontro a modo de proba piloto o ano pasado en Pontevedra, e o 1 de outubro chegará á Casa das Máquinas co grupo madrileño de rock alternativa Rufus T.Firefly. Trátase dunha banda dunha longa traxectoria, con oito discos publicados e que leva tempo reivindicando que a música pode servir para canalizar as emocións, fuxindo da mercantilización e do consumo rápido da música.
A xornada, que será con entrada libre e de balde ata completar aforo, combinará a música cunha conversa guiada pola psicóloga clínica especialista na industria musical Rosana Corbacho. O obxectivo é consolidar 'Resonancias' como un referente en innovación cultural con compromiso social, contribuíndo ao debate sobre a saúde mental desde a arte e chegando así a novos públicos.