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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Rufus T. Firefly levará a Santiago o vínculo entre música e saúde mental cun concerto gratuíto

O proxecto ‘Resonancias’ chegará o 1 de outubro á Casa das Máquinas, onde a actuación se combinará cunha conversa cunha psicóloga especializada na industria musical

Redacción Santiago
16/09/2026 17:30
O concerto de Rufus T. Firefly en Santiago terá lugar o 1 de outubro na Casa das Máquinas con entrada libre ata completar o aforo
O concerto de Rufus T. Firefly en Santiago terá lugar o 1 de outubro na Casa das Máquinas con entrada libre ata completar o aforo
Archivo
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O proxecto 'Resonancias', que explora o vínculo entre a música e a saúde mental, chegará o 1 de outubro a Santiago. Será coa banda Rufus T. Firefly como protagonista dun concerto que se celebrará na Casa das Máquinas, con entrada libre.

'Resonancias' celebrou un primeiro encontro a modo de proba piloto o ano pasado en Pontevedra, e o 1 de outubro chegará á Casa das Máquinas co grupo madrileño de rock alternativa Rufus T.Firefly. Trátase dunha banda dunha longa traxectoria, con oito discos publicados e que leva tempo reivindicando que a música pode servir para canalizar as emocións, fuxindo da mercantilización e do consumo rápido da música.

A xornada, que será con entrada libre e de balde ata completar aforo, combinará a música cunha conversa guiada pola psicóloga clínica especialista na industria musical Rosana Corbacho. O obxectivo é consolidar 'Resonancias' como un referente en innovación cultural con compromiso social, contribuíndo ao debate sobre a saúde mental desde a arte e chegando así a novos públicos.

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