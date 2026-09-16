O novo contrato do transporte urbano de Santiago empezará a operar nun prazo máximo de tres meses
O Concello xa iniciou coa empresa adxudicataria os traballos de transición, que incluirán novos sistemas de pago, tarxetas de bonobús e unha aplicación móbil
O Concello de Santiago xa ten asinado o novo contrato do servizo de transporte urbano, que deberá empezar a operar nun prazo máximo de tres meses. Confirmouno hoxe o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, que explicou que xa comezaron os traballos para facilitar o proceso de transición cara ao novo servizo.
O concelleiro de Mobilidade avanzou que xa está constituido un grupo de traballo no que participan representantes do Concello e da empresa adxudicataria, co obxectivo de facilitar as mudanzas que implica o novo contrato. Xan Duro explicou que “este é un proceso complexo no que hai que atender moitas cuestións, desde a rotulación dos autobuses ata a implantación dunha nova APP, pasando pola posta en marcha de novos sistemas de pago ou a renovación das diferentes tarxetas de bonobús, e todos estes cambios requiren un tempo de adaptación”.
O edil explicou que nas próximas semanas tamén se iniciará unha campaña informativa para que a veciñanza coñeza o mellor posible os cambios que suporá a entrada en vigor do novo contrato. Xan Duro mostrouse convencido de que “as mudanzas serán beneficiosas para o conxunto das persoas usuarias, ainda que sabemos que todos os cambios requiren un tempo de adaptación porque afectan aos hábitos diarios dos veciños e veciñas”. Nese sentido, abogou por “deixar asentar o servizo” que, lembrou, co novo modelo de contrato terá unha maior capacidade de adaptación ás novas necesidades que vaian xurdindo durante os 13 anos de vixencia do contrato.
O novo contrato do servizo de transporte urbano foille adxudicado á UTE formada por Alcalabus, Castromil e Autobuses Urbanos de Lugo e suporá un custo para o Concello de 118,8 millóns de euros. A súa entrada en vigor suporá unha maior unha cobertura xeográfica, mellores horarios e frecuencias, e unha maior fiabilidade grazas a un novo Sistema de Axuda á Explotación e unha nova APP para as persoas usuarias.