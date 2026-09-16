La niebla y el viento en el aeropuerto de Santiago obligan a desviar siete aviones a Oporto, Vigo y A Coruña

Aeropuerto de Santiago Diario de Compostela

La niebla y el viento en el aeropuerto de Santiago durante la tarde-noche del pasado martes obligaron a desviar un total de siete vuelos que acabaron en Oporto, Vigo y A Coruña.

Según informa Aena a Europa Press, "la meteorología adversa", en un combinación de niebla y viento, provocaron estos desvíos de vuelos que tenían destino la terminal Rosalía de Castro-Lavacolla entre las 19,00 y las 23,00 horas del martes.

Así, fueron desviados a Oporto dos vuelos procedentes de Palma de Mallorca (Vueling) y Dublín (Ryanair). Además, cuatro tuvieron destino final en Vigo: desde Londres, Sevilla y Barcelona (los tres de Vueling), así como el de Zurich (Edelweiss Air).

Finalmente, aterrizó en el coruñés aeropuerto de Alvedro un avión procedente de Madrid (Air Nostrum).