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Santiago de Compostela

Evalúan otro permiso pedido por Alfonso Basterra, en prisión por asesinar a su hija Asunta

Efe
16/09/2026 14:26
Imagen de archivo de Alfonso Basterra
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Redacción
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El juez de vigilancia penitenciaria está evaluando un nuevo permiso pedido por Alfonso Basterra, después de que la Audiencia de Salamanca estimara el recurso de la Fiscalía el pasado mayo y denegara el primero solicitado por el condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013, una pena que cumple en la cárcel salmantina de Topas.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado a EFE esta petición y han añadido que fijará posición cuando el juez de vigilancia penitenciaria resuelva esta petición de preso.

El permiso es de tres días y fue solicitado por Basterra en agosto, según han explicado a EFE fuentes penitenciarias, y la Junta de Tratamiento del centro esta vez ha votado de manera favorable, por lo que ha elevado la petición al juez de vigilancia, mientras que en la anterior se opuso por amplia mayoría.

Precisamente los argumentos de la Fiscalía para su recurso fueron que la Junta de Tratamiento de Topas votó en contra 8-1, la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y la pena no se completa hasta 2031, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del acusado y la negación de los hechos.

El pasado 8 de mayo, la Audiencia de Salamanca estimó el recurso de la Fiscalía y denegó el permiso penitenciario de 4 días concedido entonces por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, con el argumento de que en ese momento no concurrían en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida.

Precisaba en su resolución que tenía en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

La Sala dejaba sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo denegatorio adoptado por la Junta de Tratamiento de Topas.

Alfonso Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva.

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Un jurado popular, por unanimidad, declaró a ambos culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.

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